Roza Galeri Roza Yaşam Kahve makinesini sakın böyle silmeyin! Uzmanlar ısı ömrünü bozan hatalara karşı uyardı…

Kahve makinesini sakın böyle silmeyin! Uzmanlar ısı ömrünü bozan hatalara karşı uyardı…

Türklerin vazgeçilmez içeceği Türk kahvesi, özellikle kahve makinesinde yapıldığında oldukça pratik şekilde hazırlanıyor. Ancak, neredeyse herkesin her gün tükettiği bu içecek makinede yapıldığında kolaylık sağlıyor olsa da, kullanım esnasında yapılan bir hata cihazın ömrünü kısalmasına neden olabiliyor. İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 30.11.2025 11:11
Kahve makinesini sakın böyle silmeyin! Uzmanlar ısı ömrünü bozan hatalara karşı uyardı…

Kahve keyfi yaparken, bir anda makinenizin çalışmadığını, kahvenin tadını bozduğunu veya performansında düşüş olduğunu fark etmek oldukça can sıkıcı bir durumdur.

Kahve makinesini sakın böyle silmeyin! Uzmanlar ısı ömrünü bozan hatalara karşı uyardı…

Bu nedenle kahve makinesini temizlerken hangi adımların doğru hangilerinin de yanlış olduğunu bilmek faydalıdır.

Kahve makinesini sakın böyle silmeyin! Uzmanlar ısı ömrünü bozan hatalara karşı uyardı…

MAKİNEYİ TEMİZLERKEN BUNLARDAN UZAK DURUN!

Türk kahvesi makinelerinin iç yüzeyi, özel materyallerle kaplıdır ve bu kaplama kahvenin ısısını dengeleyerek lezzetini korumasını sağlar.

Kahve makinesini sakın böyle silmeyin! Uzmanlar ısı ömrünü bozan hatalara karşı uyardı…

Birçok kişi cezvenin içerisinde kalan tortuları çıkarmak için sert sünger veya fırça ile temizlemenin bir sorun teşkil etmeyeceğini düşünür.

Kahve makinesini sakın böyle silmeyin! Uzmanlar ısı ömrünü bozan hatalara karşı uyardı…

Ancak bu, kahve makinesi temizliğinde yapılan en yaygın ve ilk hatadır. Makinenin içerisini sert materyallere sahip bir sünger veya fırça ile temizlemek kaplamanın çizikmesine neden olur.

Kahve makinesini sakın böyle silmeyin! Uzmanlar ısı ömrünü bozan hatalara karşı uyardı…

Zamanla işlevini kaybeden kaplama, makinenin performansının düşmesine ve kahvenin daha acı kokulu bir hale gelmesine neden olabilir.

Kahve makinesini sakın böyle silmeyin! Uzmanlar ısı ömrünü bozan hatalara karşı uyardı…

HENÜZ SOĞUMAMIŞ CEZVEYİ SOĞUK SUYA TUTMAYIN

En sık yapılan hatalardan bir diğer ise cezveyi daha sıcakken soğuk suyun altına tutmaktır. Bu durum, metal yüzeyde şok etkisi yaratacağından ani ısı farkı ile cezvenin tabanı yorulur ve çatlamalar meydana gelebilir.

Kahve makinesini sakın böyle silmeyin! Uzmanlar ısı ömrünü bozan hatalara karşı uyardı…

Bu hata ilk zamanlarda kendini belli etmese de ilerleyen kullanımlarda makinenin tabanı ısıyı eşit şekilde dağıtamamaya başlayabilir.

Kahve makinesini sakın böyle silmeyin! Uzmanlar ısı ömrünü bozan hatalara karşı uyardı…

TELVEYİ SERT KAŞIKLA KAZIMAYIN

Bir diğer yanlış uygulama ise cezvenin dibine yapışan telveyi sert bir kaşıkla kazımaya çalışmaktır.

Kahve makinesini sakın böyle silmeyin! Uzmanlar ısı ömrünü bozan hatalara karşı uyardı…

Bıçak veya spatula ile yapılan bu temizlik, iç kaplamanın çizilmesine neden olabilir. Çizikler gözle görülmese bile uzun vadede suyu ve kahve yağını içine hapseder.

Kahve makinesini sakın böyle silmeyin! Uzmanlar ısı ömrünü bozan hatalara karşı uyardı…

Kahvenin içerisinde fark edilmeyen kalıntılar birikmeye başlar. Mutfak aletlerinin ömrünü uzatmanın en iyi yolu günlük bakımda doğru yöntemleri uygulamaktan geçer.

Kahve makinesini sakın böyle silmeyin! Uzmanlar ısı ömrünü bozan hatalara karşı uyardı…

CEZVEYİ TAMAMEN SUYA SOKMAYIN

Uzmanların özellikle uyardığı tehlikeli davranışlardan bir diğeri ise cezveyi tamamen suyun altına sokmaktır.

Kahve makinesini sakın böyle silmeyin! Uzmanlar ısı ömrünü bozan hatalara karşı uyardı…

Türk kahvesi makinelerinin alt yüzeyinde ısı sensörleri ve metal temas noktaları bulunur. Bu bölümün suyla temas etmesi elektronik aksamı etkileyebilir. Bunun sonucunda ise su tabana sızdığında oksitlenme başlayabilir.

Kahve makinesini sakın böyle silmeyin! Uzmanlar ısı ömrünü bozan hatalara karşı uyardı…

Zamanla cezvenin altına giren su kısa devre riskine bile neden olabilir. Elektronik temas noktaları nemlendiğinde makinenin güvenlik sistemi de devre dışı kalabilir.

Kahve makinesini sakın böyle silmeyin! Uzmanlar ısı ömrünü bozan hatalara karşı uyardı…

Bu durum cihazın çalışmasını durdurabilir ve bazı durumlarda daha büyük arızalara neden olabilir.

Kahve makinesini sakın böyle silmeyin! Uzmanlar ısı ömrünü bozan hatalara karşı uyardı…

Uzmanlar, cezveyi yıkamadan önce soğumasını beklemenizi, ardından yumuşak bir sünger veya ılık su ile temizlemeniz gerektiğini belirtiyor.

Kahve makinesini sakın böyle silmeyin! Uzmanlar ısı ömrünü bozan hatalara karşı uyardı…

Basit gibi görünen bu adımlar, makinenizin performansını korumasını sağladığı gibi her an taze ve lezzetli kahve içmenizi sağlar.