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Kalp krizini tetikliyor! Ne kadar sağlıklı olursanız olun eğer gün içerisinde bunu yapıyorsanız…

Kalp krizi dünya çapında ölümlerin en büyük nedenleri arasında. Yanlış beslenmeden strese kadar birçok tetikleyicisi bulunsa da yapılan araştırmalar hareketsizliğin de bir o kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bir uzman, konu kalbinizi sağlıklı tutmak olduğunda, oturarak çok fazla zaman harcamaktan kaçınmak, düzenli egzersiz yapmak kadar "önemli" olduğunu söylüyor.

Giriş Tarihi: 09.10.2022 09:03 Güncelleme Tarihi: 09.10.2022 09:04
Kalp krizini tetikliyor! Ne kadar sağlıklı olursanız olun eğer gün içerisinde bunu yapıyorsanız…

Kalp ve dolaşım hastalıkları, en büyük ölüm sebepleri arasında yer alıyor. Her yıl tüm ölümlerin yaklaşık dörtte birini de bu hastalıklar oluşturuyor. Ve bunlardan en yaygın olanı da koroner kalp hastalığıdır. Bu rahatsızlık kalbe giden damarlarda biriken yağlı maddeler nedeniyle arterler daraldığında ortaya çıkar. Tedavi edilmezse, bu vücut üzerinde yıkıcı bir etkiye yol açabilir.

Kalp krizini tetikliyor! Ne kadar sağlıklı olursanız olun eğer gün içerisinde bunu yapıyorsanız…

Alacağınız farklı yöntemlerin yanında egzersiz de kalp hastalığı riskinizi azaltmada rol oynayabilir. Ne kadar çok egzersiz yaparsanız, vücudunuz için o kadar iyi olduğu yaygın olarak kabul edilse de, hareketsiz kaldığımız göz ardı edilir.

Kalp krizini tetikliyor! Ne kadar sağlıklı olursanız olun eğer gün içerisinde bunu yapıyorsanız…

Beslenme uzmanı Daisy Whitbread, kalbinize iyi bakmanın en iyi yollarını anlattı. "Kardiyovasküler sistemi sağlıklı tutmak için haftada dört veya beş kez 30 dakikalık egzersizler yapılması önerilir" dedi.

Kalp krizini tetikliyor! Ne kadar sağlıklı olursanız olun eğer gün içerisinde bunu yapıyorsanız…

"İster yürüyüş, ister spor salonuna gitmek veya dışarıda spor yapmak olsun, yapılandırılmış, organize egzersiz yapmanın yanı sıra, günün diğer 23 saatinde ne yaptığımızı da düşünmeliyiz. Çünkü günün diğer 23 saatini oturarak geçirecekseniz, sadece bir saat spor salonuna gitmenin bir anlamı yok."

Kalp krizini tetikliyor! Ne kadar sağlıklı olursanız olun eğer gün içerisinde bunu yapıyorsanız…

"Çok fazla oturduğunuz, hareketsiz bir yaşam tarzından kaçınmak, düzenli olarak hareket etmek veya yarım saatlik egzersiz yapmak kadar önemlidir. Yani, eğer masa başı işi olan biriyseniz, bunu yönetmenin yollarını düşünmek ve uzun süre oturmaktan kaçınmak oldukça önemlidir.

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