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Kalp krizini tetikliyor! Ne kadar sağlıklı olursanız olun eğer gün içerisinde bunu yapıyorsanız…
Kalp krizini tetikliyor! Ne kadar sağlıklı olursanız olun eğer gün içerisinde bunu yapıyorsanız…
Kalp krizi dünya çapında ölümlerin en büyük nedenleri arasında. Yanlış beslenmeden strese kadar birçok tetikleyicisi bulunsa da yapılan araştırmalar hareketsizliğin de bir o kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bir uzman, konu kalbinizi sağlıklı tutmak olduğunda, oturarak çok fazla zaman harcamaktan kaçınmak, düzenli egzersiz yapmak kadar "önemli" olduğunu söylüyor.
Giriş Tarihi: 09.10.2022 09:03
Güncelleme Tarihi: 09.10.2022 09:04