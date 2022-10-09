Kalp krizini tetikliyor! Ne kadar sağlıklı olursanız olun eğer gün içerisinde bunu yapıyorsanız…

Kalp ve dolaşım hastalıkları, en büyük ölüm sebepleri arasında yer alıyor. Her yıl tüm ölümlerin yaklaşık dörtte birini de bu hastalıklar oluşturuyor. Ve bunlardan en yaygın olanı da koroner kalp hastalığıdır. Bu rahatsızlık kalbe giden damarlarda biriken yağlı maddeler nedeniyle arterler daraldığında ortaya çıkar. Tedavi edilmezse, bu vücut üzerinde yıkıcı bir etkiye yol açabilir.