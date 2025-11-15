Kalpte kalanı ardınızda bırakma zamanı! Klinik Psikolog Esra Ezmeci’den duyguları bastırmadan unutmanın tüyoları...

Bu belirtiler, enerjinin hala karşılıklı çalıştığını gösterir. Ama unutma, bu bağın sürmesi senin kaderin değil. Çözülmesi mümkün.

Enerjik bağları kesmek çoğu zaman zor gelir. Çünkü o bağ seni bir yandan acıtır ama bir yandan da canlı tutar. "O artık yok" demek, bir boşluk bırakır. Bu yüzden insanlar o boşluğu hissetmemek için bağı koparmaktan korkar. Ama asıl iyileşme, o bağı dönüştürmekle olur. Yani "onu seviyorum ama artık onsuz da var olabilirim" diyebilmektir. Sevgiye teşekkür edip, yükünü bırakmaktır.

