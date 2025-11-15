Roza
Galeri
Roza Yaşam
Kalpte kalanı ardınızda bırakma zamanı! Klinik Psikolog Esra Ezmeci'den duyguları bastırmadan unutmanın tüyoları...
Kalpte kalanı ardınızda bırakma zamanı! Klinik Psikolog Esra Ezmeci'den duyguları bastırmadan unutmanın tüyoları...
Bitmiş ilişkilerin içimizde bıraktığı izler bazen fark etmeden hayatımıza yön verir. Her şey sona ermiş gibidir ama duygular bazen olduğu yerde donup kalır. İçimizde kalan duygular kolayca susmaz. İçimizdeki bu ağırlığı hiç azalmayacak gibi gelir. Bu yükten kurtularak önümüze bakmak zor değil.
Giriş Tarihi: 15.11.2025 10:54