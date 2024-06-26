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Kan donduran çocuk istismarı! Evlat edindikleri çocukları önce köle olarak çalıştırdılar sonra kulübede...

Bir çiftin evlat edindikleri çocukları "köle olarak" çalıştırdığı ve bir ahırda uyumaya zorladığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Tüm dünyayı sarsan görüntüler, yaşanılan dehşetin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. İşte kan donduran olayın ayrıntıları…