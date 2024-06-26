Roza Galeri Roza Yaşam Kan donduran çocuk istismarı! Evlat edindikleri çocukları önce köle olarak çalıştırdılar sonra kulübede...

Kan donduran çocuk istismarı! Evlat edindikleri çocukları önce köle olarak çalıştırdılar sonra kulübede...

Bir çiftin evlat edindikleri çocukları "köle olarak" çalıştırdığı ve bir ahırda uyumaya zorladığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Tüm dünyayı sarsan görüntüler, yaşanılan dehşetin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. İşte kan donduran olayın ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 26.06.2024 15:26 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 16:02
Kan donduran çocuk istismarı! Evlat edindikleri çocukları önce köle olarak çalıştırdılar sonra kulübede...

MetroNews'in haberine göre, 63 yaşındaki Donald Ray Lantz ve 62 yaşındaki Jeanne Kay Whitefeather, iki gencin harap bir kulübede eski kıyafetlerle kilitli bulunmasının ardından Salı günü birçok yeni suçlamayla karşılaşsalar da suçlamaları reddettiler.

Kan donduran çocuk istismarı! Evlat edindikleri çocukları önce köle olarak çalıştırdılar sonra kulübede...

Lantz ve Whitefeather, çiftin 6, 9, 11, 14 ve 16 yaşlarındaki beş evlatlık çocuğunun Sissonville'deki evlerinde içler acısı koşullarda yaşadıklarının sağlık kontrolünde tespit edilmesinin ardından ilk kez Ekim ayında tutuklanmıştı.

Kan donduran çocuk istismarı! Evlat edindikleri çocukları önce köle olarak çalıştırdılar sonra kulübede...

Kanawha İlçe Yargıcı Maryclaire Akers'ın şimdiye kadar gördüklerinin en kötülerinden biri olduğunu söylediği iddianamede, evlat edinilen çocukların ırkları nedeniyle çiftin tarlalarında çalışmaya zorlandıkları iddia ediliyor.

Kan donduran çocuk istismarı! Evlat edindikleri çocukları önce köle olarak çalıştırdılar sonra kulübede...

Akers mahkemeye, "İnsan ticareti, insan hakları ihlalleri ve zorla çalıştırma iddiaları var Suç duyurusunda iddia edildiği gibi, bu çocukların ırkları nedeniyle hedef alınması ve temelde köle olarak kullanılması gibi insan hakları ihlalleri var" açıklamasında bulundu.

Kan donduran çocuk istismarı! Evlat edindikleri çocukları önce köle olarak çalıştırdılar sonra kulübede...

Çift, küçük bir çocuğun insan ticareti, zorla çalıştırılması ve ihmal edilmesinin ciddi bedensel yaralanma veya ölüm riski yaratması gibi çok sayıda suçlamayla karşı karşıya.

SON DAKİKA SON DAKİKA