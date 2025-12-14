Karlarla kaplı kasaba: Bansko... Tarihi güzelliğiyle enfes bir kış tatili keyfi...

GEÇMİŞE DOKUNAN YER

Kayak merkezinin hareketliliğinden sonra Bansko'nun bir de sakin yüzü var: Eski Şehir. Dar taş sokakları, ahşap detaylı eski evleri ve korunmuş mimarisiyle bu bölge, kasabanın gerçek kimliğini gösteriyor. Bansko'nun kış turizmiyle tanınan modern görüntüsünün altında aslında köklü bir kültürün yattığını burada anlıyorsunuz. Yüzyıllık evlerin arasında yürürken kasabanın geçmişine dokunan bir atmosfer var. Kalabalıktan uzak, daha yerel bir hava hakim. Kayak merkezindeki enerji burada yerini daha sakin, daha geleneksel bir ritme bırakıyor.