Karlarla kaplı kasaba: Bansko... Tarihi güzelliğiyle enfes bir kış tatili keyfi...
Kar, tarih ve lezzet... Bansko'da kış tatili, sadece kayak değil; taş sokaklarında yürümek, dağ manzarasında nefes almak ve geleneksel lezzetlerle sıcacık molalar vermek demek. Bulgaristan'ın bu küçük kasabası, kışın doğayla ve kültürle buluşmak isteyenler için müthiş bir rota sunuyor.
Giriş Tarihi: 14.12.2025 09:15