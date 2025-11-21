Roza Galeri Roza Yaşam Kediler neden tam anlamıyla uykuya dalmaz? Asıl sebebini duyunca çok şaşıracaksınız…

Kedilerin günde 12-16 saat uyuduğu bilinir ancak bu uykuları hiçbir zaman bizimki kadar derin sürmez. Bizlerin aksine uykuları uzun olmayan ve kesik kesik uyuyan kediler, geceleri daha aktif olur ve sabahın ilk ışıklarında miyavlayarak etrafta koştururlar. Peki kediler neden tam anlamıyla uyumaz? İşte duyanları şaşkına çeviren o detaylar…

Giriş Tarihi: 21.11.2025 11:23
Kedilerin bu düzeni, doğada sabahın erken saatlerinde ve gün batımında avlanma alışkanlıklarından kaynaklanır.

İnsanlar gündüz aktif olur ve geceleri uyurlar. Bu nedenle evdeki uyku düzeniniz kedinizin uyku düzeni ile çakışır.

Doğada kediler sabah erken saatlerde ve gün batımında avlanırken, geri kalan zamanlarda da dinlenir veya saklanırlardı. Bu içgüdü ev kedilerinde hala devam eden bir alışkanlıktır.

Onlar da günün büyük kısmında hafif uykuya dalar, arada kısa derin uykularla enerji toplarlar. Böylece her an avlanmaya veya oyun oynamaya hazır halde beklerler.

SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE NEDEN EVDE DOLAŞIRLAR?

Kedilerin sabahın erken saatlerinde evde dolaşmalarının en temel sebebi, atalarından gelen avlanma içgüdüleridir.

Şafak vakti, doğada avın en hareketli olduğu saatlerdir. Dolayısıyla kediler, içgüdüsel olarak 'şimdi hareket etme zamanı' sinyalini alırlar.

Bir diğer neden de alışkanlıklarıyla ilgilidir. Ev kedileri, sahiplerinin günlük rutinlerini gözlemler ve buna göre kendi düzenlerini oluşturur.

Eğer her sabah uyandığınızda mama veriyor, okşuyor ya da oyun oynuyorsanız, kediniz bunu bir ödül olarak algılar.

Yani aslında, siz farkında olmasanız da kedilerinizin sabahın erken saatlerinde uyanmasını pekiştiriyor olabilirsiniz.


GECELERİ ANİ ENERJİ PATLAMALARI YAŞAYABİLİRLER

Geceleri kedilerde enerji patlamaları, özellikle gün içerisinde fazla uyuyan veya yalnız kalan kedilerde sıklıkla karşılaşılır.

Eğer kediniz tüm gününü dinlenerek geçiriyorsa, geceleri enerjisini atmak ister ve özellikle oyuncaklarıyla zıplayıp koşması aslında içgüdüsel olarak gerçekleştirdikleri bir av simülasyonudur.

Bunun dışında can sıkıntısı, açlık veya yaşına bağlı değişimler de kedinin uyku düzenini etkileyebilir.

Yaşlanan kediler, tıpkı insanlar gibi geceleri daha sık uyanır. Bazen de sağlık sorunları nedeniyle huzursuz uyurlar. Tüm bu etkenler birleştiğinde kediler tam anlamıyla "derin bir uykuya" dalmazlar.