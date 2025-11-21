Roza
Kediler neden tam anlamıyla uykuya dalmaz? Asıl sebebini duyunca çok şaşıracaksınız…
Kedilerin günde 12-16 saat uyuduğu bilinir ancak bu uykuları hiçbir zaman bizimki kadar derin sürmez. Bizlerin aksine uykuları uzun olmayan ve kesik kesik uyuyan kediler, geceleri daha aktif olur ve sabahın ilk ışıklarında miyavlayarak etrafta koştururlar. Peki kediler neden tam anlamıyla uyumaz? İşte duyanları şaşkına çeviren o detaylar…
Giriş Tarihi: 21.11.2025 11:23