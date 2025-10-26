Roza Galeri Roza Yaşam Kediniz koltuklarınızı sürekli tırmalıyorsa çözüm basit! İzleri anında yok eden o pratik yöntem…

Kediniz koltuklarınızı sürekli tırmalıyorsa çözüm basit! İzleri anında yok eden o pratik yöntem…

Kedilerinizi ne kadar uyarmış olursanız olun, o minik patilerin mobilyalarınızda ince tırnak izleri bırakmasını engelleyemezsiniz. Kedilerin bu davranışı çoğu zaman sahipleri tarafından "yaramazlık" olarak adlandırılıyor olsa da, bu hareket aslında onların doğalarında var. Ancak yine de tırmaladıkları eşyaların son hali pek iç açıcı bir halde olmuyor. İşte tam olarak bu noktada imdadınıza bu harika yöntem koşacak. İşte bu sorunu ortadan kaldırmak için en idal çözüm yolu…

Giriş Tarihi: 26.10.2025 10:22 Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 10:32
Kediler tırnaklarını bilemek, eski pençe tabakasını tırnaklarından atmak ve kaslarını esnetmek için bir yerleri tırmalar. Aynı zamanda patilerinin altında bulunan özel bezler sayesinde bulunduğu alanı kendi kokusuyla işaretler.

Yani koltukların kenarına attıkları o tırmıklar aslında onların evreninde 'burası benim' anlamına gelir. Fakat sahip oldukları bu içgüdü, evdeki eşyalar için ciddi hasara dönüşebilir. İşte tam da bu noktada bu davranışı hem cezalandırmadan hem de kediyi strese sokmadan durdurmak mümkün. İşte detaylar…

ŞEFFAF YAPIŞKAN FİLMLER

Evcil hayvan sahiplerinin son dönemde sıklıkla başvurduğu yöntemlerden biri, şeffaf yapışkan filmler oluyor.

Bu ürünler, kedilerin hoşlanmadığı kaygan bir yüzey oluşturarak mobilyaların görüntüsünün değişmeden korunmasında fayda sağlıyor.

Kedinizin sıklıkla tırmaladığı köşeyi kaplayacak kadar bir film kesip oraya yapıştırdığınızda, kediniz patisini o yüzeye değdirdiğinde beklediği direnci bulamayacak ve kayacak.

Bu da kısa sürede o alanı tırmalamaktan vazgeçmesine neden oluyor. Böylece koltuklarınız ilk günkü gibi kalıyor ve kediniz de koltuklarınıza zarar vermeden ilgisini başka bir noktaya yönlendiriyor.

YALNIZCA YAPIŞKAN FİLM KULLANMAK YETERLİ DEĞİL

Elbette bu noktada yalnızca mobilyayı korumak yeterli gelmiyor. Çünkü kedileriniz için tırmalamak, hem fiziksel hem de zihinsel olarak ihtiyaç duyduğu bir hareket.

Bu nedenle ona alternatif bir alan yaratmanız gerekiyor. Evin uygun bir köşesine, sağlam ve yüksek bir tırmalama direği yerleştirmek en etkili adımlardan biri olabilir.

Direğin yüksekliği, kedinin tam olarak uzanabileceği boyda olmalı. Böylece kediniz kaslarını esnetirken aynı zamanda içgüdünü de tatmin etmiş olur.

Yeni bir nesneye alışmaları zaman alabilir ancak ilgilerini çektiğiniz anda tamamen ona yönelirler. Bu yüzden sabırlı olun ve onu sürekli tırmalama direğine teşvik edin.

Direğe biraz kedi nanesi serpmek veya oyuncak bağlamak da kedinizin ilgisini çekme noktasında işe yara bir taktiktir.

Bu süreçte kedilerinizi cezalandırmaktan kaçının. Kediler, korktuklarında veya stese girdiklerinde daha fazla tırmalama eğilimi gösterebilirler. Bunun yerine olumlu davranışlarını ödüllendirmeyi tercih edin.

KOLTUKLARINIZDA TIRNAK İZLERİ VARSA…

Eğer koltuklarınızda halihazırda tırnak izleri varsa, çözüm yine mümkün. Mikrofiber kumaşlar için özel tamir kitleri ve koltuk boyaları, küçük tahribatları kolayca kapatıyor.

Ayrıca kumaşın yönünü parmaklarınızla düzelterek izlerin görünümünü hafifletebilirsiniz. Deri koltuklarda ise zeytinyağı ya da deri bakım kremleri iş görebilir.