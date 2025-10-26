Roza
Galeri
Roza Yaşam
Kediniz koltuklarınızı sürekli tırmalıyorsa çözüm basit! İzleri anında yok eden o pratik yöntem…
Kediniz koltuklarınızı sürekli tırmalıyorsa çözüm basit! İzleri anında yok eden o pratik yöntem…
Kedilerinizi ne kadar uyarmış olursanız olun, o minik patilerin mobilyalarınızda ince tırnak izleri bırakmasını engelleyemezsiniz. Kedilerin bu davranışı çoğu zaman sahipleri tarafından "yaramazlık" olarak adlandırılıyor olsa da, bu hareket aslında onların doğalarında var. Ancak yine de tırmaladıkları eşyaların son hali pek iç açıcı bir halde olmuyor. İşte tam olarak bu noktada imdadınıza bu harika yöntem koşacak. İşte bu sorunu ortadan kaldırmak için en idal çözüm yolu…
Giriş Tarihi: 26.10.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 10:32