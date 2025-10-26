Kediniz koltuklarınızı sürekli tırmalıyorsa çözüm basit! İzleri anında yok eden o pratik yöntem…

Yani koltukların kenarına attıkları o tırmıklar aslında onların evreninde 'burası benim' anlamına gelir. Fakat sahip oldukları bu içgüdü, evdeki eşyalar için ciddi hasara dönüşebilir. İşte tam da bu noktada bu davranışı hem cezalandırmadan hem de kediyi strese sokmadan durdurmak mümkün. İşte detaylar…