Roza Galeri Roza Yaşam Kediniz sevilirken neden bir anda ısırır? Ardındaki gerçeğe çok şaşıracaksınız…

Kedilerinizin yanınıza sarılmak için geldiğinde bile sizi ısırdığını ve patilediğini fark etmişsinizdir. Oyun oynarken sizlere bir anda saldırması veya siz onları severken bir anda sizi ısırması, kedi sahipleri arasında yaygın görülen bir durumdur. Peki, kedilerin bu davranışının ardındaki asıl sebep ne? İşte duyunca çok şaşıracağınız o neden…

Giriş Tarihi: 20.10.2025 10:03
Köpeklerden farklı olarak kediler, duygularını ve ne hissettiklerini kolay kolay ifade edebilen canlılar değillerdir. Aynı zamanda diğer tüylü dostlarımız kadar ilgi ve okşama talep etmedikleri için de çoğu zaman diğerleri kadar şefkatli olmadıkları düşünülür. Peki yanımıza keyifli mırıldayarak geldiğinde bile bir anda neden bizi ısırırlar? İşte cevabı…

SEVİLMEK BAZEN ONLARA FAZLA GELEBİLİYOR!

Birçok kedi, kısa süreli baş okşamasından hoşlansa da, sürekli tüm vücuda yapılan uzun hareketler onların huzursuz olmalarını sağlayabilir.

Kedilerde görülen bu duruma "okşama kaynaklı agresyon" denilir. Yani kedinizin sizi ısırması çoğu zaman "bu kadar sevilmek yeter" demesinin bir yoludur.

Ayrıca bazı kediler hafifçe ısırarak sevgilerini gösterirler. Bu sevgi ısırıkları genelde can acıtmayı hedeflemez, hatta kediler yavruluk döneminde kardeşleriyle oynarken kazandıkları bir alışkanlıktır.

Ancak, eğer kedinizin ısırığı sizi yaralıyor ya da tırmalama ile birlikte geliyorsa, bu durum kedinizin korktuğunun veya huzursuz olduğunun belirtisi olabilir.

Eğer "Kedimi sevmekten kendimi alamıyorum ama ısırmaları artık fazlasıyla canımı yakıyor" diyorsanız, çözüm sandığınızdan daha kolay olabilir.

BEDEN DİLLERİ BİRÇOK ŞEYİN CEVABI OLUYOR!

Kedilerin beden dili aslında bizlere birçok şeyin cevabı olur. Kuyruğunu ani ve hızlı hareketlerle sallaması, kulakların geriye yatması ya da birden donup kalmaları yaklaşan bir ısırığın habercisidir.

Eğer kedinizin bir anda gerildiğini fark ettiyseniz, ona dokunmayı bırakıp kedinize istediği alanı tanımalısınız.

Bu işaretleri görmezden gelmek, kedinin kendini köşeye sıkışmış hissetmesine ve tepki olarak ısırmasına neden olabilir.

ARANIZDAKİ BAĞI ZEDELEYEN O HATA!

Kediniz sizi ısırdığında ona bağırmanız, kızmanız veya ceza vermeniz yalnızca kedinizle aranızdaki bağı zedeleyeceğinden doğru olan davranış elinizi yavaşça çekmek ve ona alan tanımak olacaktır.

KEDİNİZİ DAHA İYİ TANIYIN!

Her kedinin kendine özgü kuralları olduğundan, kedinizi anlamak için onu daha iyi tanımanız gerekir.

OYUN ZAMANI

Özellikle genç kediler, sevgi anını bir anda oyuna dönüştürebilir. Onunla oynarken yanınızda bir oyuncak bulundurmak bu enerjiyi doğru yere yönlendirmenizi sağlar.

AĞRISI OLABİLİR

Kedinizi severken özellikle dokunduğunuz bir noktada size sürekli ısırarak ya da patileyerek tepki veriyorsa, orada bir ağrısı olabilir.

Bu nedenle eğer bu durumla karşılaşırsanız en kısa vakitte bir veteriner hekime başvurmanız faydalı olacaktır.

KONTROL DELİSİ

Kediler, kurdukları ilişkilerde kontrolün daima onlarda olmasını ister. Bu nedenle sizi ısırması, sizden durmanızı talep ettiği anlamına gelebilir.

Kedinizin huylarını çözmek, onun sınırlarını bilmek ve buna göre davranmak hem sizi ısırıklardan kurtarır hem de aranızdaki bağın daha da güçlü olmasını sağlar.