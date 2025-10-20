Kediniz sevilirken neden bir anda ısırır? Ardındaki gerçeğe çok şaşıracaksınız…

Köpeklerden farklı olarak kediler, duygularını ve ne hissettiklerini kolay kolay ifade edebilen canlılar değillerdir. Aynı zamanda diğer tüylü dostlarımız kadar ilgi ve okşama talep etmedikleri için de çoğu zaman diğerleri kadar şefkatli olmadıkları düşünülür. Peki yanımıza keyifli mırıldayarak geldiğinde bile bir anda neden bizi ısırırlar? İşte cevabı…