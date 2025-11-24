Roza Galeri Roza Yaşam Kediniz sizi koruyor olabilir! Evdeki minik bekçinizin bu davranışlarına kulak verin…

Evinizin bir köşesinde uyuklayan, sakin küçük dostlarınızın aslında gizli bir "koruma" olduğunu biliyor muydunuz? Kedilerin gün içerisinde sıradan görünen birçok hareketlerinin arkasında, aslında sizi ve yaşadığınız alanı kollama içgüdüleri yatıyor. İşte kedinizin geceleri evde volta atmasından sizi köşe bucak her yere kadar takip etmesine kadar tuhaf gelen bu davranışlarının altında yatan koruma rolleri…

Giriş Tarihi: 24.11.2025 12:47
Birçoğumuzun kedisi, geceleri durmadan etrafta dolaşır, bir yandan bir yana gezer durur. Bu davranış çoğu zaman "gece gece delirdi" diye geçiştirilip gitse de, aslında işin özünde güçlü bir davranış saklanır.

Kediler, evin her köşesini kontrol ederek alanında garip koku, yabancı ses veya olağandışı bir harekete karşı tarama yaparlar.

HUZURSUZLUĞUNUZU SEZERLER

Kedilerin sese ve kokuya hassas oldukları kadar, insanların duygu durumuna da son derece hassas olduğu bilinir. Yüz ifadenizdeki en ufak bir değişiklik, ses tonunuzun düşmesi veya yürüyüşünüzdeki tempo değişikliği gibi küçük ipuçlarını toplarlar ve bu sayede duygu durumunuzu değerlendirirler.

Kediler, üzgün veya kaygılı olduğunuzu, siz dile getirmeseniz bile anlayabilirler.

Bazı kediler sizin duygularını hissettikleri anda yanınıza kıvrılır, mırıldanır ve kucağınıza sokulur; bazıları da yalnızca size yakın bir yerde durur ve sessizce sizi izlerler. Ancak hepsinin ortak noktası, ailesindeki bir bireyin dengesini hissedip çevresini ona göre ayarlamasıdır. Bir nevi kediler, evin duygusal güvenlik kamerası gibi çalışırlar.


KOKU İLE GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURURLAR

Her kedinin kendine özgü olan bir koku işaretleme sistemi vardır. Kimi başını kanepeye sürter, kapı köşelerini yanaklarıyla yoklar, halının bir köşesine patilerini geçirir. Bunların hepsi, kedilerin dilinde "Burası benim alanım, burası güvenli bölge" mesajını taşır. Bizim için sıradan çizikler olan tırmalama izleri, kedilerin gözünde görünmez bir sınır çizgisidir.


Bazen de bu işaretlemeleri, kontrolsüz idrar püskürtme şeklinde kendini belli edebilir ki bu durum genellikle stres, güvensizlik veya başka kedilerin kokusu gibi faktörlerle bağlantılıdır. Ancak temel içgüdüleri her zaman aynıdır: Alanı belirlemek ve o alanı 'koruma' altına almak.


EVDEKİ HERKESİ TEK TEK TARARLAR

Kediler çoğu zaman yalnız yaşamayı seviyor gibi görünse de, aslında uygun ortamda son derece sosyal hayvanlardır.

Eve yeni gelen birini gördüklerinde, önce o kişiyi uzaktaki kapının ardından gözleri sandalye altından izler veya koklar ancak hemen yaklaşmaz. Uzaktan sessizce gözlem yaparak misafirin ses tonunu, hareketlerini ve kokusunu analiz ederler.

Böylece, o kişinin evdeki dengeyi bozup bozmayacağına, ailesindeki kişilere karşı tehdit oluşturup oluşturmayacağına karar verirler.

Güven hissettikleri anda yaklaşıp koklama, sürtünme veya yanında oturma davranışı gösterirler. Aksi durumda ise mesafesini koruyarak uzaktan izlerler. Yani anlaşıldığı üzere, evdeki sosyal dengenin de gayet dikkatli bir bekçisi olurlar.

YANINIZDA UYUYARAK NÖBET TUTUYORLAR

Geceleri kedinizin yatağınızda uyuması, öncelikle bunu "sevgi" olarak yorumlarsınız. Bu doğru olsa da tek sebep değildir. Kediler, uykunun en savunmasız an olduğunu çok iyi bilir. Sizin yanınızda uyuyarak hem kendi hem de sizin güvenlik çemberinizi daraltmış olur.

Odanızın kapısına, yatağın kenarına veya pencere pervazına konumlanmaları da rastgele değildir. Genellikle olası giriş noktalarına yakın yerde uyumayı tercih ederler. Böylece, küçük bir ses duyduklarında dahi kolayca uyanıp tepki verebilecek konumda olurlar.

SİZİ YALNIZCA TEMİZLİK İÇİN DEĞİL, MÜHÜRLEMEK İÇİN YALIYORLAR

Kedilerin kendilerini yalayarak temizlemeleri herkesin bildiği bir davranıştır. Ancak sizi yaladıklarında da benzer bir bakım ve aidiyet mesajı yollarlar.

Elinizi, kolunuzu veya saçınızı yalayan bir kedi, tıpkı başka bir kediyi temizliyormuş gibi sizi de özenle yalar ve temizlerler. Bu, sizi kendi sosyal grubunun bir üyesi olarak kabul ettiklerinin oldukça güçlü işaretlerinden biridir.

Ayrıca, sizi yalarken tükürüklerindeki kokuyu da üzerinize bırakarak sizi kendi 'koku ailesine' dahil etmiş olurlar. Böylece eve her girişinizde, kokunuz onlara tanıdık ve güvenilir gelir.

Bu davranışın merkezinde öncelikli olarak sevgi vardır, ama bir yandan da "Sen bizden birisin ve güvendesin" diyen çok güçlü bir koruma mesajı taşır.