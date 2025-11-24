Kediniz sizi koruyor olabilir! Evdeki minik bekçinizin bu davranışlarına kulak verin…

YANINIZDA UYUYARAK NÖBET TUTUYORLAR

Geceleri kedinizin yatağınızda uyuması, öncelikle bunu "sevgi" olarak yorumlarsınız. Bu doğru olsa da tek sebep değildir. Kediler, uykunun en savunmasız an olduğunu çok iyi bilir. Sizin yanınızda uyuyarak hem kendi hem de sizin güvenlik çemberinizi daraltmış olur.