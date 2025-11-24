Roza
Kediniz sizi koruyor olabilir! Evdeki minik bekçinizin bu davranışlarına kulak verin…
Evinizin bir köşesinde uyuklayan, sakin küçük dostlarınızın aslında gizli bir "koruma" olduğunu biliyor muydunuz? Kedilerin gün içerisinde sıradan görünen birçok hareketlerinin arkasında, aslında sizi ve yaşadığınız alanı kollama içgüdüleri yatıyor. İşte kedinizin geceleri evde volta atmasından sizi köşe bucak her yere kadar takip etmesine kadar tuhaf gelen bu davranışlarının altında yatan koruma rolleri…
24.11.2025