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Kemiklerin ilacı! Bu öneriler kemiklerinizi çelik gibi güçlendirecek

Bedenin en önemli yapılarından biri olan iskelet sistemi, temelinde çeşitli kemiklerin ve eklemlerin birleşiminden oluşuyor. Bu nedenle hem gençliğinizde hem de ilerleyen yaşlarda kemik sağlığını korumak büyük önem taşıyor. Kemiklerinizin güçlü ve sağlıklı olmasını sağlamak ise beslenmenize özen göstermenizden geçiyor. İşte güçlü kemiklere sahip olmanızı sağlayacak besinler…

Giriş Tarihi: 20.04.2022 08:41 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 08:50
Kemiklerin ilacı! Bu öneriler kemiklerinizi çelik gibi güçlendirecek

Kemiklerin ilacı! Bu öneriler kemiklerinizi çelik gibi güçlendirecek

Beslenme düzeninizde yapacağınız değişiklikler ve besin seçerken bilinçli davranmak kemik sağlığınızı korumada önemli bir yere sahip. Özellikle ilerleyen yaşla birlikte ortaya çıkacak kemik erimesi gibi sorunların bu sayede önüne geçebilir, güçlü ve sağlıklı kemiklere sahip olabilirsiniz. Bu konuda bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledik.

Kemiklerin ilacı! Bu öneriler kemiklerinizi çelik gibi güçlendirecek

Kemiklerin ilacı! Bu öneriler kemiklerinizi çelik gibi güçlendirecek

PAÇA ÇORBASI

Kemiklerin güçlenmesinde büyük rol oynayan kolajen ve protein paça çorbasında yüksek miktarda bulunmaktadır. Aynı zamanda zengin bir kalsiyum deposu olan paça çorbasının, beynin gelişimi üzerinde de muazzam bir etkisi bulunmaktadır.

Kemiklerin ilacı! Bu öneriler kemiklerinizi çelik gibi güçlendirecek

Kemiklerin ilacı! Bu öneriler kemiklerinizi çelik gibi güçlendirecek

Aynı zamanda kırıkların iyileşmesi için de sıklıkla tavsiye edilen paça çorbası, kırık kemiklerin iyileşme sürecini hızlandırmasıyla da bilinir. Hücre çoğalmasını ve yenilemesini de desteklediği için kırık gibi durumların tedavisinde sıklıkla doktorlar tarafından da önerilir.

Kemiklerin ilacı! Bu öneriler kemiklerinizi çelik gibi güçlendirecek

Kemiklerin ilacı! Bu öneriler kemiklerinizi çelik gibi güçlendirecek

KEMİK SUYU

Kemik suyunu tek başına tüketmek çok mümkün olmasa da, yemeklerinizi kemik suyuyla yapmak hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli olmalarını sağlar. Kemik suyu tüketmek, kemik oluşumunu ve gelişimini desteklediği gibi kırıkların da daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur. İçerisinde bulunan kalsiyum, magnezyum ve fosfor sayesinde kemiklerin güçlenmesinde büyük rol oynar.

Kemiklerin ilacı! Bu öneriler kemiklerinizi çelik gibi güçlendirecek

Kemiklerin ilacı! Bu öneriler kemiklerinizi çelik gibi güçlendirecek

KURU FASULYE

Kemik sağlığı için mutlaka tüketilmesi gereken besinlerden biri de kuru fasulyedir. Baklagiller içeriğinde kalsiyum, protein, lif, magnezyum, fosfor ve potasyum gibi pek çok minerali içerdiğinden kemiklerin güçlenmesinde etkin rol oynar. Günde 1 fincan pişmiş fasulye tüketmeniz size ihtiyaç duyduğunuz günlük kalsiyum miktarına ulaşmanızda yardımcı olacaktır.

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