Kemiklerin ilacı! Bu öneriler kemiklerinizi çelik gibi güçlendirecek

KEMİK SUYU

Kemik suyunu tek başına tüketmek çok mümkün olmasa da, yemeklerinizi kemik suyuyla yapmak hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli olmalarını sağlar. Kemik suyu tüketmek, kemik oluşumunu ve gelişimini desteklediği gibi kırıkların da daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur. İçerisinde bulunan kalsiyum, magnezyum ve fosfor sayesinde kemiklerin güçlenmesinde büyük rol oynar.