Roza Galeri Roza Yaşam Keskinliği kaybolan bıçaklar için en pratik yöntem! Çözüm yine mutfağınızda gizli…

Mutfakta işimizi kolaylaştıran en önemli araçlardan biri iyi bilenmiş bıçaklardır. Keskin bir bıçak yemek hazırlamayı hızlandırırken, körelmiş bir bıçak hem zaman kaybettirir hem de kayma riski nedeniyle tehlikeli olabilir. Bu yüzden düzenli bıçak bileme mutfak işlerinde büyük önem taşır. Ancak mutfakta yemek hazırlarken bir anda bıçağın kesmediğinizi fark ettiğinizde kullanabileceğiniz bu basit yöntem sayesinde herhangi bir bileme aletine bile ihtiyacınız olmayacak.

Giriş Tarihi: 22.10.2025 16:26
Mutfaklarımızda farklı görevler için kullandığımız pek çok bıçak bulunur. Soğan doğramaktan havuç dilimlemeye kadar sebze bıçakları, ekmek bıçakları ve et bıçakları… Hepsi kahvaltıdan akşam yemeğine kadar mutfakta elimiz ayağımız olan önemli araçlardır.

Ancak zamanla tüm bıçaklar körelir. Her kullandığınızda bıçağın keskin kenarı biraz daha aşınır.

Başta fark edilmese de bir süre sonra bir zamanların çok keskin olan bıçaklar, domates gibi basit yiyecekleri bile eskisi kadar kolay kesemez hale gelir.

Bıçak bilemek için çoğu kişi özel olarak üretilmiş bileme aletlerini kullanır. Peki ya bıçaklarınız köreldiğinde elinizin altında bir bileme aleti yoksa ne yapabilirsiniz?

Instagram'da paylaşım yapan bir şef ve mutfak eğitmenine göre çözüm mutfak dolabınızda saklı olabilir: Bir kupa.

Andrea Buckett isimli şef, bıçaklarınızı bilemek için tek ihtiyacınız olan şeyin alt kısmında pürüzlü ve sırsız seramik kenar bulunan bir kupa ya da kase olduğunu söyledi.

Körelen bıçağın kenarını bu seramik yüzeye sürterek bilemenin mümkün olduğunu söyledi.

Şef şöyle diyor: "Bıçağı kenar boyunca 20 derecelik açıyla sürtün. Bu mükemmel bir yöntem değil ancak acil anlarınızda size yardımcı olabilir. Eğer bileme aletiniz yoksa harika bir çözüm olacaktır."

Andrea ayrıca bıçak bilemenin mutlaka düz ve sabit bir yüzeyde yapılması gerektiğini, aksi halde kayabileceğini ve ciddi yaralanmalara yol açabileceğini vurguladı.