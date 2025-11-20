Roza
Kışın cam açmadan evinizi ferahlatmanın en doğal yöntemi! Kaloriferin üzerine bir yaprak koyun ve farkı anında hissedin…
Bulunduğunuz odanın havasını tazelemek ve hava kalitesini yükseltmek yaz aylarında oldukça kolay olsa da, bunu kış aylarında da sürdürmeniz gerekmektedir. Hava soğuk olduğu için genelde camlarımızı açmayı unuttuğumuz bu kış aylarında, hastalıkların kapınızı çalmasının nedenlerinden biri de evinizi yeterince havalandırmıyor olmanızdan kaynaklanıyor. Ancak, bu soğuk günlerde camınızı açmadan da evinizi havalandırabilirsiniz. Nasıl mı? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 20.11.2025 10:26