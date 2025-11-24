Kışın çöl gibi kuruyan cildin kurtarıcısı oluyor! Adeta nem bombası olan o tarif…

Sürekli vakit geçirdiğimiz ev atmosferinin dışarısıyla uyuşmaması, zamanla cildimizde nem kaybına neden olabilir. Nemini kaybeden ciltler de mat görünüme yol açıyor. Son dönemde kimyasal ve yoğun ürünler yerine birçok kişi daha hafif içeriklere sahip olan tariflere yöneliyor. İşte tam olarak bu noktada, uzmanların son dönemde sıklıkla önerdiği o tarif öne çıkıyor.

NOT: Olası bir alerjen veya yan etki riskine karşı öncelikli olarak doktorunuza danışınız.