Kışın çöl gibi kuruyan cildin kurtarıcısı oluyor! Adeta nem bombası olan o tarif…

Soğuk havanın kendini belli ettiği kış aylarında ciltte kuruluk, gerilme ve pul pul dökülmeler kaçınılmaz hale gelir. Ancak dermatologların bile hafif içerikli alternatif olarak gösterdiği bu doğal karışım, yalnızca soğuk havalardan kaynaklanan kuruluğu gidermekle kalmıyor aynı zamanda cildinizi pürüzsüz hale getiriyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 24.11.2025 15:40
Sürekli vakit geçirdiğimiz ev atmosferinin dışarısıyla uyuşmaması, zamanla cildimizde nem kaybına neden olabilir. Nemini kaybeden ciltler de mat görünüme yol açıyor. Son dönemde kimyasal ve yoğun ürünler yerine birçok kişi daha hafif içeriklere sahip olan tariflere yöneliyor. İşte tam olarak bu noktada, uzmanların son dönemde sıklıkla önerdiği o tarif öne çıkıyor.

NOT: Olası bir alerjen veya yan etki riskine karşı öncelikli olarak doktorunuza danışınız.

KIŞIN KURUYAN CİLTLERE BİREBİR TARİF: TAHİN VE BAL

Tahin yağının besleyici yapısı ile balın cilde verdiği ışıltı kullanıcılar tarafından sık sık dile getiriliyor.

Bu doğal karışımın dikkat çekmesinin en büyük sebebi ise evde hazırlanabilir uygunlukta olmasından kaynaklanıyor.

Dilediğiniz zaman yapabileceğiniz bu tarif ile cildinizi soğuğa karşı koruma altına alabilirsiniz.

NASIL UYGULANIR?

Karışımı hazırlamak için öncelikle tahin kavanozunun üstünde biriken yağ tabakasını bir kaşık yardımıyla alarak küçük bir kaba aktararak başlayabilirsiniz.

Üzerine saf bal ekleyerek hafif bir kıvam oluşana kadar karıştırın ve karışımı temiz cildinize ince bir tabaka halinde uygulayın.

Elde ettiğiniz karışımı cildinize masaj yaparak uygulayın. Böylece hem cildiniz ısınacak hem de ürün cildinizde daha iyi emilecek.

CİLDİ İÇTEN DIŞA BESLİYOR

Tahin yağının içerdiği doğal yağ asitleri sayesinde cildi besleme gücü oldukça yüksektir ve ciltteki kuruluk hissini azaltır.

Bal ise yumuşak dokusu sayesinde cildi anında toparlamasıyla biliniyor. Düzenli kullanımda daha canlı ve rahatlamış bir görünüm elde etmenizi sağlayacak olan bu tarif uzmanlara göre kuru ciltler için de oldukça uygundur.

Karışım yüz bölgesinde beş ila on dakika bekletildikten sonra ılık suyla arındırılmalıdır. Ancak, çok hassas bir cilde sahipseniz, bu karışımı cildinize temas ettirmeden önce doktorunuza danışmanız gerektiğini unutmamanız gerekir.