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Kızartma yağının sıçramasını ortadan kaldıran en etkili yöntem! Bu zamana kadar uygulamadığınıza pişman olacaksınız…

Kızartma yaparken sıkça karşılaştığımız sorunlardan biri de yağ sıçramasıdır. Birçok kişinin korktuğu bu durumun, nasıl önlenebileceğine dair sizler için yöntemlerini araştırdık. Basit ama bir o kadar etkili olan bu formüller hayatınızı kolaylaştıracak. İşte yağ sıçramasını önleyen mucizevi formüller…

Giriş Tarihi: 22.01.2023 08:53 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 09:03
Kızartma yağının sıçramasını ortadan kaldıran en etkili yöntem! Bu zamana kadar uygulamadığınıza pişman olacaksınız…

Kızartma, herkesin severek tükettiği besinlerden biridir. Yemesi güzel olabilir fakat ürünleri kızartmak oldukça zahmetli olabilir. Özellikle yağın sıçraması ile beraber vücudunuzda yanıklara yol açabilir.

Kızartma yağının sıçramasını ortadan kaldıran en etkili yöntem! Bu zamana kadar uygulamadığınıza pişman olacaksınız…

Mutfak tezgahında yağ lekelerinin oluşmasını ve yanıklara maruz kalmak istemiyorsanız, şimdi söyleyeceğimiz yöntemleri mutlaka uygulayın.

Kızartma yağının sıçramasını ortadan kaldıran en etkili yöntem! Bu zamana kadar uygulamadığınıza pişman olacaksınız…

KIZARTMA YAĞININ SIÇRAMAMASI İÇİN NE YAPILMALI?

Kızartmada kullanacağınız malzemeleri yıkadıktan sonra, peçete yardımı ile güzelce kurulayın. Eğer sulu bir şekilde kızgın yağın içerisine atarsanız, bu durum yağın sıçramasına neden olacak.

Kızartma yağının sıçramasını ortadan kaldıran en etkili yöntem! Bu zamana kadar uygulamadığınıza pişman olacaksınız…

Ürünlerinizi kızartırken, malzemeleri kızgın yağın içerisine attıktan sonra tava ya da tencerenin kapağını kapatın. Böylece yağın sıçramasını engellemiş olacaksınız.

Kızartma yağının sıçramasını ortadan kaldıran en etkili yöntem! Bu zamana kadar uygulamadığınıza pişman olacaksınız…

En sık yapılan hatalar arasında ise, çok fazla yağ kullanımı bulunuyor. Kızartma yaparken çok fazla yağ kullanmamaya dikkat edin. Kızartma tavanızı ⅔ yağ ile doldurmanız, malzemeleriniz için yeterli olacaktır.

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