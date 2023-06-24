Klinik Psikolog Esra Ezmeci açıkladı! İşte gerçek aşkı bulma rehberi!

Gerçek aşkı bulmanın en temel koşulu önce kendini sevebilmek ve kendini değerli hissedebilmektir. Kendini sevmeyen ve tanımayan bir insanın gerçek aşka ulaşması mümkün değildir... Gerçek aşk bir bağımlı olma hali değildir, gerçek aşk belirli sınırlar dahilinde kişinin özgürlüğünü sürdürme halidir. Gerçek aşk partnerinizi özgürce sevebilme durumudur. Kendi egolarımızı arka plana alıp karşımızdaki kişiyi olduğu haliyle kabul edebilme halidir. Aşk karşılık beklemeden karşıdakini koşulsuz sevebilme halidir. Gerçek aşk temelde güvenlik, saygı, anlayış ve sevgi terimlerini içermektedir.