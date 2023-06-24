Klinik Psikolog Esra Ezmeci açıkladı! İşte gerçek aşkı bulma rehberi!

Gerçek aşk sorumlulukların paylaşıldığı yerdir: Yaşadığınız ilişkide partnerinizin bir şeyleri yapacağını söylediği halde yapmaması, siz birçok sorumluluk almaya çalışırken onun sorumluluk almaktan kaçınması sağlıksız bir davranıştır ve partneri ilişkide değersizleştirir. Oysa ki gerçek aşk kişiyi değersiz değil güçlü ve kıymetli hissettirir. Eğer ki ilişkinizde daha çok sorumluluk alan kişi siz iseniz sorumlulukları bölüşmeniz hem sizin hem de ilişkiniz için çok daha faydalı olacaktır.

Gerçek aşk kişilerin birbirlerini değiştirmeye çabalamadan oldukları halleriyle kabul etme halidir: Elbette zaman ilerledikçe partnerlerin istek, hayal ve düşüncelerinde değişim olması kaçınılmazdır. Fakat burada bahsettiğim değişim partnerinizin daha çok para kazanmasını istediğiniz için sevmediği işi yapmaya, değişmeye zorlamanız benzeri durumlar... Bunun yerine partnerinizin bilgi ve becerisine çok güvendiğinizi ve onu daha iyi yerlerde görmek istediğinizden bahsetmek hem onu motive edecektir hem de ilişkinizi olumsuz bir döngüye sürüklemeyecektir. Partnerinizi olduğu gibi sevmek ve kabul etmek gerçek aşkın en temel koşullarından biridir.