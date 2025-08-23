Roza
Galeri
Roza Yaşam
Klinik Psikolog Esra Ezmeci ilişkilerde geçmişi bırakarak geleceğe yatırım yapmanın sırrını açıkladı! "Eskileri sürekli masaya yatırmak yerine..."
Klinik Psikolog Esra Ezmeci ilişkilerde geçmişi bırakarak geleceğe yatırım yapmanın sırrını açıkladı! "Eskileri sürekli masaya yatırmak yerine..."
Her tartışmada aynı defter açılıyorsa, ilişkiniz geçmişte takılı kalmış olabilir. Affetmek unutmak değil, yük taşımamaktır. Geçmişi sürekli masaya yatırmak yerine, duyguları konuşarak bugünü iyileştirmeyi öğrenin. Sağlıklı bir ilişki, kapanmış defterlerin üzerine kurulur.
Giriş Tarihi: 23.08.2025 11:08