Klinik Psikolog Esra Ezmeci ilişkilerde geçmişi bırakarak geleceğe yatırım yapmanın sırrını açıkladı! "Eskileri sürekli masaya yatırmak yerine..."

HİÇBİRİMİZ KUSURSUZ DEĞİLİZ

Taraflardan biri kendini 'hafıza kaydedici' gibi görür. Hep o hatırlatır, hep o eskiyi açar. Başta bu, 'Ben unutmam, güçlü biriyim' gibi hissedilebilir. Ama zamanla şuna dönüşür: 'Ben affedemeyenim, ben ilişkiye yük bindirenim.' Halbuki sağlıklı olan, geçmişi hafızada tutmak değil, dersini alıp rafa kaldırmaktır. Burada bir parantez açalım: Affetmek, yaşanmışı silmek ya da yok saymak değildir.