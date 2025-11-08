Roza
Klinik Psikolog Esra Ezmeci'den aşkın frekansını yakalamanın sırrı! "Sevgi ışığını yeniden yakmanın yolu..."
Büyüklerimizin "Ya hayır konuş, ya sus" sözü boşa söylenmiş değil. "Beni sevecek biri yok" inancı varsa, aşk sizden uzaklaşır. Hayata bakışımız, aşkla ilgili yolculuğumuzu da belirler. Aşk, yüksek bir bilinç halidir. Korkudan değil, güven ve huzurdan doğar.
Giriş Tarihi: 08.11.2025 10:31