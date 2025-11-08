Klinik Psikolog Esra Ezmeci'den aşkın frekansını yakalamanın sırrı! "Sevgi ışığını yeniden yakmanın yolu..."

Hayatta her şeyin bir enerjisi vardır. Bizim düşüncelerimiz, duygularımız, hatta konuşmalarımız bile bir frekans yayar. Bunu duyamayız, göremeyiz ama hissederiz. Bir ortama girip "burada bir soğukluk var" dediğimizde aslında o ortamın enerjisini, yani frekansını algılıyoruz. Aynı şey insanlar için de geçerlidir. Bir insanın yanına oturduğunuzda içiniz huzur buluyorsa onun frekansı yüksek, içiniz daralıyorsa frekansı düşüktür. İşte aşk da bu görünmeyen enerji alanında yaşar. Çünkü aşk, sadece iki insanın birbirini sevmesi değil, iki frekansın birbirine uyum sağlamasıdır.

