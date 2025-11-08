Roza
Galeri
Roza Yaşam
Kötü kokan kıyafet derdine son! Makinedeki küfü tek hamlede ortadan kaldıran o yöntem…
Kötü kokan kıyafet derdine son! Makinedeki küfü tek hamlede ortadan kaldıran o yöntem…
Kıyafetlerinizi tertemiz kokan deterjanlarla yıkasanız da çıkardığınız kötü bir koku mu alıyorsunuz? Bunun sebebi çamaşır makinesinde biriken deterjan kalıntılarından kaynaklanıyor olabilir. Ancak, yıkansa bile kötü kokan kıyafetleri deterjan kalıntılarından ve çamaşır makinesinin kapak contasında oluşan küften kurtarmanın oldukça basit bir çözümü var. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 08.11.2025 14:35