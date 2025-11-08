Roza Galeri Roza Yaşam Kötü kokan kıyafet derdine son! Makinedeki küfü tek hamlede ortadan kaldıran o yöntem…

Kötü kokan kıyafet derdine son! Makinedeki küfü tek hamlede ortadan kaldıran o yöntem…

Kıyafetlerinizi tertemiz kokan deterjanlarla yıkasanız da çıkardığınız kötü bir koku mu alıyorsunuz? Bunun sebebi çamaşır makinesinde biriken deterjan kalıntılarından kaynaklanıyor olabilir. Ancak, yıkansa bile kötü kokan kıyafetleri deterjan kalıntılarından ve çamaşır makinesinin kapak contasında oluşan küften kurtarmanın oldukça basit bir çözümü var. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 08.11.2025 14:35
Gün boyunca su ve deterjanla temas halinde olan çamaşır makinesinin zamanla kötü kokulara neden olduğunu fark etmişsinizdir. Tamburun çevresindeki kauçuk conta zamanla kir tutabiliyor. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için uzmanlar, oldukça basit bir temizlik tüyosundan bahsetti.

Makinede biriken nem, kireç ve sabun artıkları küf için ideal bir ortam oluşmasını sağlar. Bu tabaka aynı zamanda kıyafetlerde garip kokular oluşmasının da sebebidir.

Çoğu kişi contanın yalnızca silinerek temizleneceğini sansa da uzmanlar bunun yeterli olmadığından bahsetti. Derin temizlik yapılmadığında küf tekrarlayarak makinenin ömrünün kısalmasına neden olabiliyor.

BULAŞIKLARI TEMİZLEDİĞİ GİBİ MAKİNEYİ DE ARINDIRIYOR: BULAŞIK TABLETİ

Temizlik uzmanları bu konuda şaşırtıcı bir öneriye yer verdi. Uzmanlar, yıllardır bulaşık makinelerinde kullanılan tabletlerin çamaşır makinesinde de güçlü bir temizlik sağladığını söylüyor.

Bu tabletler yağ ve ağır kir yapısını çözen bileşenler içerdiğinden, tamburda ve özellikle lastik çevresinde oluşan yapışkan kalıntılarının da sökülmesinde oldukça etkili bir rol oynuyor.

NASIL UYGULANIR?

Uygulaması oldukça pratik olan bu yöntem, makinenin içerisinde bir veya iki adet bulaşık tableti bırakılarak ve makine sıcak ayarda çalıştırılarak sağlanıyor.

Yüksek ısı tabletin çözünmesini sağlayarak kirlerin tamburdan ayrılmasına yardımcı oluyor. Temizlik tamamlandığında contayı temiz bir bez ile silmek yeterli olacağından bu yöntem, oldukça basit olmasıyla öne çıkıyor.

Sosyal medyada da sıkça paylaşılan bu yöntemi pek çok kiş, ayda bir defa uyguladıklarında etkili sonuçlar aldıklarından bahsediyor.

BUNA DİKKAT!

Her ne kadar etkili ve pratik bir çözüm olsa da uzmanlar bu yöntemi uygulamadan önce dikkat edilmesi gereken önemli bir detaya değindi.

Her markanın üretim standartları farklı olduğu için uygulamadan önce makinenin üreticisiyle iletişime geçilmesinin öneminden bahseden uzmanlar bu konunun altını çizerek vurguladı.

BUNLARI DA YAPABİLİRSİNİZ

Küf oluşumunu engellemek için çamaşır makinesini kullandıktan sonra yapabileceğiniz küçük alışkanlıklar oldukça önemlidir.

Yıkama bittikten sonra kapağın açık bırakılması, conta üzerindeki fazla suyun kurumasını sağlayarak küf oluşumunu engelleyebilir.