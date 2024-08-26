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Kuruyup dökülen saçlara tek yıkamada etki ediyor! Yalnızca şampuanınızın içerisine 1 kapak ekleyin…

Herkes saçlarınız yumuşacık ve canlı olmasını ister ancak, mevsim geçişleri, vitamin eksikliği, yanlış ürün kullanımı ve saç üzerinde fazla işlem uygulanması gibi nedenlerden saçlar yıpranıp kuruyabilir. Bu durum can sıkıcı olup kişilerde öz güven düşüklüğüne neden olabilir. Kuru saçların önüne geçmek ise sanıldığının aksine oldukça kolaydır. Nasıl mı? Cevabını sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 26.08.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 09:53
Kuruyup dökülen saçlara tek yıkamada etki ediyor! Yalnızca şampuanınızın içerisine 1 kapak ekleyin…

Yıpranmış ve kuru saçları ipeksi bir yumuşaklığa kavuşturmak için evinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz birkaç maske formülü vardır. Bu maskeleri düzenli bir şekilde kullandığınızda saçlarınızdaki yumuşaklığı fark edeceksiniz. Sizler için derlemiş olduğumuz maske tarifleri yalnızca saçınızın yumuşaklığını tekrar kazanmasını sağlamaz, aynı zamanda saç diplerini besleyerek sağlıklı ve yeni saç oluşumunu da destekler.

Kuruyup dökülen saçlara tek yıkamada etki ediyor! Yalnızca şampuanınızın içerisine 1 kapak ekleyin…

Not: Hassas ve alerjik cilt tipine sahipseniz kullanım öncesi bir uzmana başvurmanız önerilir.

Kuruyup dökülen saçlara tek yıkamada etki ediyor! Yalnızca şampuanınızın içerisine 1 kapak ekleyin…

PAMUK GİBİ SAÇLAR İÇİN: ÇİLEK, BAL VE ZEYTİNYAĞI

Bu maskeyi haftada bir olacak şekilde kullanabilirsiniz.

Kuruyup dökülen saçlara tek yıkamada etki ediyor! Yalnızca şampuanınızın içerisine 1 kapak ekleyin…

Her hafta düzenli bir şekilde kullandığınızda kuru ve yıpranmış olan saçlarınız çok daha canlı ve yumuşak olacaktır.

Kuruyup dökülen saçlara tek yıkamada etki ediyor! Yalnızca şampuanınızın içerisine 1 kapak ekleyin…

Malzemeler:

  • Beş adet çilek
  • Bir yemek kaşığı bal
  • Bir yemek kaşığı zeytinyağı
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