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Lösemi belirtisini böyle gösteriyor! Eğer sabahları bu şekilde uyanıyorsanız...

Kanser belirtileri, vücudun etkilenen bölgesine ve kanserin yayıldığı bölgeye göre değişir. Sabah uyandığınızda fark ettiğiniz bazı belirtilerin sebebi lösemi olabilir. Kanser hücreleri, vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir. Bu nedenle kanser belirtileri, kanserin vücuttaki yerleşim yerine göre değişiklik gösterir. Kanser belirtileri değişiklik gösterse de kansere karşı alınabilecek önlemler aynıdır. Vücutta herhangi bir değişim hissedildiğinde kanser ihtimali göz önünde bulundurularak mutlaka bir uzmana danışmak gerekiyor. İşte kanser belirtileri ve kansere sebep olan risk faktörleri…

Giriş Tarihi: 03.10.2022 14:34 Güncelleme Tarihi: 03.10.2022 14:47
Lösemi belirtisini böyle gösteriyor! Eğer sabahları bu şekilde uyanıyorsanız...

Express.co.uk löseminin ilk belirtisinin sabahları ortaya çıkan ani bir değişimle ortaya çıktığını belirtti. California San Francisco Health Üniversitesi'ne (UCSF) göre, "Yeterli seviyede uyumanıza rağmen halsiz hissediyorsanız, löseminin erken belirtilerinden birini yaşıyor olabilirsiniz."

Lösemi belirtisini böyle gösteriyor! Eğer sabahları bu şekilde uyanıyorsanız...

Kanserin ilk belirtileri arasında yer alan yorgunluk ve halsizlik, en rahatsız edici belirtilerden biridir.

Lösemi belirtisini böyle gösteriyor! Eğer sabahları bu şekilde uyanıyorsanız...

Cancer Research UK, "Kansere bağlı ortaya çıkan yorgunluk, kişiyi fiziksel, zşhşnsel ve duygusal olarak etkileyebilir."

Lösemi belirtisini böyle gösteriyor! Eğer sabahları bu şekilde uyanıyorsanız...

Yorgunluk ve halsizliğin şiddeti, sıklığı ve ne kadar sürdüğü kişiden kişiye değişir.

İngiltere'nin Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) lösemi belirtilerini şöyle sıraladı;

· Soluk görünüm

· Nefes darlığı

· Sık sık geçirilen enfeksiyonlar

· Diş eti kanaması

· Burun kanaması

· Ani kilo kayıpları

Lösemi belirtisini böyle gösteriyor! Eğer sabahları bu şekilde uyanıyorsanız...

Bu belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız, bir pratisyen hekime danışmalısınız.

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