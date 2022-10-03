Roza Galeri Roza Yaşam Lösemi belirtisini böyle gösteriyor! Eğer sabahları bu şekilde uyanıyorsanız...

Lösemi belirtisini böyle gösteriyor! Eğer sabahları bu şekilde uyanıyorsanız...

Kanser belirtileri, vücudun etkilenen bölgesine ve kanserin yayıldığı bölgeye göre değişir. Sabah uyandığınızda fark ettiğiniz bazı belirtilerin sebebi lösemi olabilir. Kanser hücreleri, vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir. Bu nedenle kanser belirtileri, kanserin vücuttaki yerleşim yerine göre değişiklik gösterir. Kanser belirtileri değişiklik gösterse de kansere karşı alınabilecek önlemler aynıdır. Vücutta herhangi bir değişim hissedildiğinde kanser ihtimali göz önünde bulundurularak mutlaka bir uzmana danışmak gerekiyor. İşte kanser belirtileri ve kansere sebep olan risk faktörleri…