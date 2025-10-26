Midesinden çıkana doktorlar bile inanamadı! Şiddetli karın ağrısıyla hastaneye başvurdu… Gerçek röntgende ortaya çıktı! “Neredeyse 100 tane…”

ÇEVRİM İÇİ ALIŞVERİŞİN TEHLİKELERİ GÜNDEMDE

New Zealand Medical Journal'da yayımlanan raporda, bu mıknatısların Yeni Zelanda'da Ocak 2013'ten beri yasak olduğu, ancak çocuğun bunları bir çevrim içi alışveriş platformlarından temin ettiği belirtildi.