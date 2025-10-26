Roza Galeri Roza Yaşam Midesinden çıkana doktorlar bile inanamadı! Şiddetli karın ağrısıyla hastaneye başvurdu… Gerçek röntgende ortaya çıktı! “Neredeyse 100 tane…”

Yeni Zelanda'da tıp dünyasını şaşkına çeviren bir olay yaşandı. 13 yaşındaki bir çocuğun 4 gün boyunca şiddetli karın ağrısı sonucu hastaneye başvurmasıyla midesinden çıkanlar doktorları hayrete düşürdü. Yapılan tetkikler sonucunda ne yuttuğunu itiraf eden genç çocuk, acil ameliyata alındı.

Giriş Tarihi: 26.10.2025 09:34 Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 09:46
Yeni Zelanda'da 13 yaşındaki bir çocuk, 4 gün boyunca çektiği şiddetli karın ağrısının ardından acile kaldırıldı.

NEREDEYSE 100 TANE YÜKSEK GÜÇLÜ MIKNATIS YUTTU

13 yaşındaki genç çocuk, yaklaşık 1 hafta önce çevrim içi alışveriş platformundan satın aldığı 80-100 adet 5x3 mm boyutlarında yüksek güçlü neodimyum mıknatıs yuttuğunu itiraf etti.

Çekilen röntgen görüntülerinde ortaya çıkanlar, uzmanları telaşa soktu.

BAĞIRSAKLARI BİRBİRİNE YAPIŞMIŞ!

Çocuğun bağırsaklarında mıknatısların dört ayrı düz çizgi halinde kümelendiği ve manyetik kuvvetler nedeniyle farklı bağırsak bölümlerini birbirine yapıştırdığı ortaya çıktı.

Olay, çevrim içi platformların çocuklar için taşıdığı riskleri bir kez daha gündeme getirdi.

BAĞIRSAK PARÇASINI ACİL AMELİYATLA ALDILAR

Doktorlar, mıknatısın bağırsaklarda ciddi hasara yol açtığını tespit etti.

Çocuğun bağırsağının bir bölümü ve mıknatıslar cerrahi müdahaleyle çıkarıldı. Bu operasyon, tıp literatürüne adını yazdırdı.

ÇEVRİM İÇİ ALIŞVERİŞİN TEHLİKELERİ GÜNDEMDE

New Zealand Medical Journal'da yayımlanan raporda, bu mıknatısların Yeni Zelanda'da Ocak 2013'ten beri yasak olduğu, ancak çocuğun bunları bir çevrim içi alışveriş platformlarından temin ettiği belirtildi.

Raporda, "Bu vaka, sadece mıknatıs yutmanın değil, aynı zamanda çevrim içi alışveriş platformlarının çocuklar için oluşturduğu tehlikeleri de göstermektedir."

Uzmanlar, ebeveynlere çocuklarının internet üzerinden yaptığı alışverişler konusunda daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.