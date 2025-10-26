Roza
Midesinden çıkana doktorlar bile inanamadı! Şiddetli karın ağrısıyla hastaneye başvurdu… Gerçek röntgende ortaya çıktı! “Neredeyse 100 tane…”
Yeni Zelanda'da tıp dünyasını şaşkına çeviren bir olay yaşandı. 13 yaşındaki bir çocuğun 4 gün boyunca şiddetli karın ağrısı sonucu hastaneye başvurmasıyla midesinden çıkanlar doktorları hayrete düşürdü. Yapılan tetkikler sonucunda ne yuttuğunu itiraf eden genç çocuk, acil ameliyata alındı.
Giriş Tarihi: 26.10.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 09:46