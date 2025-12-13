Roza
Minik omuzlardaki dijital yük çığ gibi büyüyor! Popülerlik baskısı ruh hallerini öyle bir etkiliyor ki...
Çocuklar dijital dünyada oyun oynarken görünmez bir rekabetin içine giriyor. Beğeni, performans ve popülerlik baskısı onların ruh halini sessizce etkiliyor. Annebabalar çoğu zaman bu yükün davranışlara nasıl yansıdığını fark etmiyor. Çocuğun ekran süresinden çok ekranın içinde yaşadığı duygusal deneyimi çok önemli...
Giriş Tarihi: 13.12.2025 10:25