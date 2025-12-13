Minik omuzlardaki dijital yük çığ gibi büyüyor! Popülerlik baskısı ruh hallerini öyle bir etkiliyor ki...

TAKIM OYUNLARINDA DIŞLANMA KAYGISI VAR

Çevrim içi takım oyunları çocuk için sadece oyun değil; bir bağlanma biçimi. Oyundan çıkmak istemeyişinin nedeni çoğu zaman bağımlılık değil, korku: "Takımı yalnız bırakacağım", "Arkadaşlarım beni suçlayacak", "Beni oyundan atacaklar." Bu duygular, yetişkinlerin iş hayatındaki baskılar kadar gerçek. Bu nedenle yemek saatinde bile oyunu kapatamayan, tuvalete bile telefonla giden çocuklar ortaya çıkıyor. Aslında kaçamadığı şey oyun değil; sosyal baskı.