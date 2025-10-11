Moda haftalarının ilham kaynağı kadınlar oldu! Sezonun yeni parçalarıyla tarzınıza tarz katın...

AKILLI YATIRIM PUSULASI

Moda haftalarının en güzel yanı birkaç ay içinde etkin olacak trendleri bize önceden göstermeleri. Yani bu eylül ve ekim aylarında gördüğümüz defilelere bakarak sadece gelecek yazı değil gelecek günlerde yavaş yavaş etkin olacak trendleri de saptayabiliriz. Bu da bizlere çok daha akıllıca alışveriş yapmanın önünü açar. Geride kalacak trendler için mesela bu sezon mağazalara gidip anlamsız paralar harcamayız. Ya da şu anda raflarda gördüğümüz ve gelecek aylarda patlayacak olan trendlere dair parçaları şimdiden daha uygun fiyatlara satın alabiliriz. İşte bu nedenle moda haftaları bizim kendi kişisel dolaplarımıza akıllıca yatırım yapmamızın önünü açar ve bizlere yani son tüketicilere de ilham verir.