Roza
Galeri
Roza Yaşam
Moda haftalarının ilham kaynağı kadınlar oldu! Sezonun yeni parçalarıyla tarzınıza tarz katın...
Moda haftalarının ilham kaynağı kadınlar oldu! Sezonun yeni parçalarıyla tarzınıza tarz katın...
Dört büyük moda başkentindeki defileler sona erdi. Tüm bu defileler bizlere gelecek günlerde göreceğimiz trendlere dair fikir verdi. Bir yandan da modaevlerinin ve tasarımcıların hayatın içinde olan, üreten ve çalışan kadınlardan ne kadar büyük oranda ilham aldıklarına şahit olduk.
Giriş Tarihi: 11.10.2025 12:27