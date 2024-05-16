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Nadir görülen dev balık Arapayma! Yılda sadece bir defa bu şekilde yakalanabiliyor...

Dünyanın en büyük balıklarını avlayanlar, adeta canavarları yakalıyormuşçasına bir mücadele veriyorlar. Üstelik bu av macerası yılda sadece bir kez gerçekleşiyor. Görenleri hayrete düşüren bu olağanüstü av, dünyanın en büyük ve hala tam olarak keşfedilmemiş nehirlerinden biri olan Amazon'da gerçekleşiyor. Devasa boyutlarıyla göz kamaştıran Arapayma'nın yakalanma süreci, izleyicileri büyüleyen bir manzaraya dönüşüyor. Yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda ve 200 kilogram ağırlığındaki bu dev balıklar, yıl boyunca sadece bir kez avlanabiliyor. İşte, bu şaşırtıcı görüntüler...