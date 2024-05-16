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Nadir görülen dev balık Arapayma! Yılda sadece bir defa bu şekilde yakalanabiliyor...

Dünyanın en büyük balıklarını avlayanlar, adeta canavarları yakalıyormuşçasına bir mücadele veriyorlar. Üstelik bu av macerası yılda sadece bir kez gerçekleşiyor. Görenleri hayrete düşüren bu olağanüstü av, dünyanın en büyük ve hala tam olarak keşfedilmemiş nehirlerinden biri olan Amazon'da gerçekleşiyor. Devasa boyutlarıyla göz kamaştıran Arapayma'nın yakalanma süreci, izleyicileri büyüleyen bir manzaraya dönüşüyor. Yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda ve 200 kilogram ağırlığındaki bu dev balıklar, yıl boyunca sadece bir kez avlanabiliyor. İşte, bu şaşırtıcı görüntüler...

Giriş Tarihi: 16.05.2024 14:16 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 14:22
Nadir görülen dev balık Arapayma! Yılda sadece bir defa bu şekilde yakalanabiliyor...

DÜNYANIN EN BÜYÜK BALIĞI: ARAPAYMA

Dünyanın en büyük balıklarının avlanma sürecine tanıklık ettiniz mi? Bu görüntüler sizi gerçekten şaşırtacak. Dünyanın en büyük nehir balığını yakalamak, izleyenleri adeta büyüleyici bir hayretin içine sürüklüyor.

Nadir görülen dev balık Arapayma! Yılda sadece bir defa bu şekilde yakalanabiliyor...

Bu dev balıklar, 2,5 metre uzunluğunda ve 200 kilogram ağırlığında.

Nadir görülen dev balık Arapayma! Yılda sadece bir defa bu şekilde yakalanabiliyor...

Ve yılda sadece bir kez avlanabiliyorlar.

Nadir görülen dev balık Arapayma! Yılda sadece bir defa bu şekilde yakalanabiliyor...

İşte o avlanma döneminden şaşırtıcı görüntüler!

Nadir görülen dev balık Arapayma! Yılda sadece bir defa bu şekilde yakalanabiliyor...
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