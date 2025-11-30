Roza Galeri Roza Yaşam Ne klozet ne kapı kolu! Evin en çok kir tutan eşyası bakın neymiş...

Ne klozet ne kapı kolu! Evin en çok kir tutan eşyası bakın neymiş...

Temizlik uzmanlarının son araştırmaları, yıllardır yanlış bilinen bir gerçeği ortaya çıkardı. Aslında evlerde en çok mikrop tutan eşyanın klozet kapağı ya da kapı kolları olmadığını vurguladılar. Gün içerisinde defalarca kez kullandığımız, ıslak yapısı nedeniyle bakterilerin hızlıca çoğalmasına neden olan bu eşyanın, temiz görünüşünün ardında adeta bir mikrop yuvası yattığı ortaya çıktı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 30.11.2025 09:00
Temizlik uzmanlarının yaptığı son değerlendirmelerde, hijyenik olması beklenen bazı temizlik araçlarının aslında tam tersi bir etki yarattığı ortaya çıktı.

Uzmanlara göre evde kullandığımız bu temizlik eşyası, ilk bakışta tertemiz ve masum bir görünüm sahip olsa da, bakteri ve mantarların yerleşmesi için ideal bir ortam oluşturuyor.

Yapılan son çalışmalar ise bir ev eşyasının "gerçek bir mikrop yuvası" olduğunu açıkça ortaya koydu. İşte evin en çok kir tutan o eşyası…


EVİN EN KİRLİ EŞYASI: MUTFAK SÜNGERLERİ

Araştırmalara göre mutfak süngerleri, ev içerisinde en fazla bakteri barındıran temizlik eşyası konumunda bulunuyor.

2011 yılında uzmanlar tarafından yapılan bir çalışmada, mutfak süngeri ve bezlerinin büyük çoğunluğunda klozet kapağından bile daha fazla kir ve mikrop barındırdığı tespit edildi.

Gözenekli yapısı ve sürekli ıslak kalması nedeniyle süngerler, Salmonella ve E.coli gibi zararlı bakterilerin hızla çoğalmasına uygun bir zemin oluşturuyor.


UZMANLARDAN DOĞRU TEMİZLİK ÖNERİLERİ

Sünger veya bulaşık bezlerini her kullanımdan sonra mutlaka güzelce durulamalı ve tamamen kuruduğundan emin olmalısınız.

Süngerlerinizi haftada bir kere dezenfekte etmelisiniz.

Aynı süngerin uzun süre kullanılmadığından emin olmalısınız.

Uzmanlar, süngerlerin en az iki haftada bir değiştirilmesini öneriyor.