Ne klozet ne kapı kolu! Evin en çok kir tutan eşyası bakın neymiş...
Temizlik uzmanlarının son araştırmaları, yıllardır yanlış bilinen bir gerçeği ortaya çıkardı. Aslında evlerde en çok mikrop tutan eşyanın klozet kapağı ya da kapı kolları olmadığını vurguladılar. Gün içerisinde defalarca kez kullandığımız, ıslak yapısı nedeniyle bakterilerin hızlıca çoğalmasına neden olan bu eşyanın, temiz görünüşünün ardında adeta bir mikrop yuvası yattığı ortaya çıktı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 30.11.2025 09:00