Neden uyurken bir ayağımızı dışarı çıkarırız? İşte ardındaki bilimsel neden…

Neden uyurken bir ayağımızı dışarı çıkarırız? İşte ardındaki bilimsel neden…

Uykunun fiziksel iyileşmeden zihinsel dayanıklılığa, duygusal dengeden günlük performansa kadar yaşamın her alanını etkileyen temel bir ihtiyaç olduğu biliniyor. Ancak herkesin uyku düzeni, alışkanlıkları ve rahatlama biçimi farklı. Kimi karanlık bir ortamda, kimi beyaz gürültüyle, kimi ise serin çarşaflar ya da hafif bir koku eşliğinde daha iyi uyuyor. İlginç bir şekilde pek çok kişinin paylaştığı bir alışkanlık da gece uyurken bir ayağını yorganın dışına çıkarmak. İlk bakışta tuhaf görünse de bu davranışın bilimsel, psikolojik ve tamamen kişisel pek çok mantıklı nedeni bulunuyor.