Öğrencinin yeni destekçisi ödev koçları mı? Uzmanı bu durumun artıları ve eksilerinden bahsetti...

ÖDEV KOÇU PSİKOLOG DEĞİLDİR

- Çocuklar üzerindeki stres ve kaygıyı azaltmak için ödev koçluğu ne ölçüde çözüm sunabilir?

- Ödev koçluğu, doğru şekilde uygulandığında çocukların stres ve kaygısını belirgin ölçüde azaltabilir. Çocuk, yalnız olmadığını ve bir rehber tarafından yönlendirildiğini hissettiğinde belirsizlikler azalır.

Birçok çocuk için asıl kaygı, "nereden başlayacağımı bilmiyorum" duygusudur. Koçun yönlendirmesi, çalışmayı adımlara bölmesi ve çocuğa yol göstermesi bu belirsizliği ortadan kaldırarak rahatlamasını sağlar. Ayrıca motivasyonel görüşmelerle çocuğun unuttuğu güçlü yönlerini hatırlatmak, başarma inancını yeniden yükseltmek koçluğun en büyük avantajlarından biridir.

Bir diğer önemli nokta ise koçun gözlemlerinin aileye ışık tutmasıdır. Çocuğun hangi alanlarda zorlandığını, nerelerde daha çok desteğe ihtiyaç duyduğunu görmek annebabaların süreci daha sağlıklı yönetmesine yardımcı olur. Bu da dolaylı olarak çocuğun kaygısını azaltır; çünkü aile çocuğa daha doğru şekilde yaklaşmaya başlar.



