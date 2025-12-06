Roza
Öğrencinin yeni destekçisi ödev koçları mı? Uzmanı bu durumun artıları ve eksilerinden bahsetti...
Çocuklara ödev yaptırmak bazı evlerde ciddi bir soruna dönüşüyor, sinirler geriliyor. Bazı evlerde ise tüm ev halkı saatlerce bir soruyu çözmeye çalışıyor. Yoğun iş temposu nedeniyle çocuğuna yeterli desteği veremeyenler vicdan azabı yaşıyor. Tüm bunlar yeni bir sektör oluşturdu: Ödev koçluğu. Eğitim alanındaki bu yeni destek alanını artı ve eksileriyle inceledik.
