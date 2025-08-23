Okula dönüş alışverişinde bunlara dikkat! Masum görünen ürünlerin arkasında aslında...

UCUZLUK CAZİBESİNE KAPILMAYIN

Görsellik ya da ucuzluk cazibesine kapılmadan, güvenilir markaları tercih etmek en doğru yaklaşım. Çocuğun sağlığı, birkaç lira daha ucuz bir kalem kutusundan ya da parlak bir silgiden çok daha değerli. Okul çantasını dolduran şey sadece defterler değil; aynı zamanda anne–babaların bilinçli seçimleri...