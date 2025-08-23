Roza
Galeri
Roza Yaşam
Okula dönüş alışverişinde bunlara dikkat! Masum görünen ürünlerin arkasında aslında...
Okula dönüş alışverişinde bunlara dikkat! Masum görünen ürünlerin arkasında aslında...
Okullar açılırken kırtasiye rafları rengarenk ürünlerle doluyor. Ama her parlak kalem ya da kokulu silgi masum değil. Çocukların sağlığı için ambalaj ve sertifikalara dikkat edilmeli. Marka yerine güvenlik ve kalite öncelik olmalı. Çocuğa da değerli olanın marka değil kendisi olduğu anlatılmalı...
Giriş Tarihi: 23.08.2025 11:52