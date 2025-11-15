Onlar çocukluğun gizli kahramanları! Duygusal zekalarının güçlenmesinin temelinde o kişiler var...

Farkında olduğumuz bir nokta da, çocuğumuza en iyi arkadaşın kuzenleri olacağı... Ara tatil hâlâ devam ederken şunu söyleyebilirim ki, tüm haftaya kızım kuzenleriyle geçirdi. Aynı yaş aralığında kuzenlere sahip olması onun da bir şansı tabii. Biz kardeşlerimle sohbet ederken çocuklar da kendi aralarında maceradan maceraya koştular. Evde çocuk sesi de çocuk kaprisi de istekleri de eksik olmadı ama bu tatilden sayısız anı, öğrenilmiş yeni bilgiler ve kazanılmış duygusal becerilerle çıktılar.

Kuzenlik bağı; aile sıcaklığının uzantısı, dostluğun da en güvenli hâlidir.

