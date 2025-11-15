Roza
Galeri
Roza Yaşam
Onlar çocukluğun gizli kahramanları! Duygusal zekalarının güçlenmesinin temelinde o kişiler var...
Onlar çocukluğun gizli kahramanları! Duygusal zekalarının güçlenmesinin temelinde o kişiler var...
Kuzenler, çocukluk anılarının gizli kahramanlarıdır. Ne tam kardeş, ne de sıradan bir arkadaş... Paylaşılan oyunlar, sırlar ve kahkahalar; çocuğun aidiyet duygusunu sessizce büyütür. Hangimizin hatıralarında kuzenleriyle ilgili saatlerce anlatabileceği maceraları yoktur ki!
Giriş Tarihi: 15.11.2025 10:35