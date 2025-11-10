Roza
Galeri
Roza Yaşam
Parkeleri ayna gibi parlatan doğal yöntem! Suya 2 kaşık atın… Günlerce toz tutturmuyor…
Parkeleri ayna gibi parlatan doğal yöntem! Suya 2 kaşık atın… Günlerce toz tutturmuyor…
Ev temizliğinin bitirici adımı, parkelerin parıl parıl parlamasını sağlamaktır. Özellikle uzun uğraşlar sonucu temizlenen evde, parkeler ne kadar silinse ve tertemiz olsa da kısa süre sonra tozlarla yeniden buluşması kaçınılmaz oluyor. Ancak temizlik uzmanları, kimyasal ürünlere gerek kalmadan evde kolayca hazırlanabilecek olan bu doğal karışım ile bu sorunun tamamen ortadan kaldırılabileceğini belirtti. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 10.11.2025 14:45