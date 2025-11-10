Roza Galeri Roza Yaşam Parkeleri ayna gibi parlatan doğal yöntem! Suya 2 kaşık atın… Günlerce toz tutturmuyor…

Parkeleri ayna gibi parlatan doğal yöntem! Suya 2 kaşık atın… Günlerce toz tutturmuyor…

Ev temizliğinin bitirici adımı, parkelerin parıl parıl parlamasını sağlamaktır. Özellikle uzun uğraşlar sonucu temizlenen evde, parkeler ne kadar silinse ve tertemiz olsa da kısa süre sonra tozlarla yeniden buluşması kaçınılmaz oluyor. Ancak temizlik uzmanları, kimyasal ürünlere gerek kalmadan evde kolayca hazırlanabilecek olan bu doğal karışım ile bu sorunun tamamen ortadan kaldırılabileceğini belirtti. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 10.11.2025 14:45
Yalnızca birkaç basit malzeme ile hazırlayabileceğiniz bu karışım, hem zeminlerin ışıl ışıl olmasını sağlayacak hem de tozun uzun süre parkelerde tutunmasını engelleyecek.

Üstelik tamamen doğal olduğundan dolayı kimyasal içerikli temizlik malzemelerinin aksine, alerjik reaksiyon veya cilt tahrişi gibi sorunların da önüne geçiyor.

Temizlik uzmanlarının tavsiye ettiği bu yöntemle günlerce tertemiz parkeler elde etmek oldukça pratik bir şekilde karşımıza çıkıyor.

PARIL PARIL PARILDAYAN PARKELER İÇİN TEMİZLİK SIRRI

Zemin temizliği esnasında kullanılan suya eklenen doğal dezenfektanlar, hem mikropların oluşumunu engelliyor hem de yüzeyin daha geç kirlenmesini sağlıyor.

SİRKE

Özellikle parke, fayans, linolyum ve vinil zeminler için ideal bir doğal temizlik malzemesi olan sirke, zeminin parıl parıl parlamasına yardımcı oluyor.

Zemin temizliği için hazırladığınız bir kova suyun içerisine bir su bardağı elma sirkesi ekleyin. Kirleri çözen, tozu yok eden ve yüzeye parlaklık kazandıran sirke, aynı zamanda dezenfekte edici özelliği sayesinde hijyen sağlar.

ESANSİYEL YAĞ

Hem evinizin temiz kokmasını hem de doğal dezenfektan etkisi sağlamasıyla etkili rol oynayan esansiyel yağlar da parkelerin temizliğinin yanı sıra ışıldamasını sağlar.

Bir kova suyun içerisinde 10 damla lavanta yağı, limon yağı veya okaliptüs yağı damlatarak uygulayabileceğiniz bu yöntem, zemine ferah bir koku verirken evinizin havasını da tazelemiş olur.

GÜNLERCE TOZSUZ ZEMİN İÇİN EV YAPIMI KARIŞIM

Zeminlerin toz tutmasını önleyen bu karışım, haftada yalnızca bir kez uygulandığında bile etkisini korur.

Bir bardak suya 2 yemek kaşığı bitkisel yağ, 2 yemek kaşığı sirke ve 3 damla esansiyel yağ ekleyip iyice karıştırın.

Elde ettiğiniz karışımı sprey şişesine doldurun ve zemine eşit şekilde püskürtün. Ardından nemli bir bez yardımıyla zemini silin.

Uygulayacağınız bu karışım, zeminde ince bir koruyucu tabaka oluşturacağından, toz tanecikleri zemine tutunamaz ve yüzey uzun süre parlaklığını korur.