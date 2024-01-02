Rengini kaybetmiş çamaşırları yeniden beyazlatıyor! Kar beyaz kıyafetler için makinenize iki yemek kaşığı ekleyin...

Ancak kumaşları beyazlatmanın başka yolları da var. Bu ağartıcı alternatiflerinin çoğu, pamuk veya keten gibi doğal lifler üzerinde en iyi sonucu verir ve solmayı önlemek için yalnızca baskı veya kontrast süslemesi olmayan beyaz giysiler üzerinde kullanılmalıdır.