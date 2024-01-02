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Rengini kaybetmiş çamaşırları yeniden beyazlatıyor! Kar beyaz kıyafetler için makinenize iki yemek kaşığı ekleyin...
Rengini kaybetmiş çamaşırları yeniden beyazlatıyor! Kar beyaz kıyafetler için makinenize iki yemek kaşığı ekleyin...
Bembeyaz gömleğiniz veya yastık kılıflarınız artık grileşmiş, çok da çekici gelmeyen bir renge dönüştüyse çekici gelmeyen bir çamaşırlara dönüşerek çekmecelerin gizli bölümlerine itilebilir. Fakat bu noktada dikkat edilmesi gereken birkaç detay bulunuyor. İşte çamaşırları ilk günkü beyazlığına dönüştürecek o yöntem...
Giriş Tarihi: 02.01.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 16:29