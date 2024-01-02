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Rengini kaybetmiş çamaşırları yeniden beyazlatıyor! Kar beyaz kıyafetler için makinenize iki yemek kaşığı ekleyin...

Bembeyaz gömleğiniz veya yastık kılıflarınız artık grileşmiş, çok da çekici gelmeyen bir renge dönüştüyse çekici gelmeyen bir çamaşırlara dönüşerek çekmecelerin gizli bölümlerine itilebilir. Fakat bu noktada dikkat edilmesi gereken birkaç detay bulunuyor. İşte çamaşırları ilk günkü beyazlığına dönüştürecek o yöntem...

Giriş Tarihi: 02.01.2024 16:25 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 16:29
Rengini kaybetmiş çamaşırları yeniden beyazlatıyor! Kar beyaz kıyafetler için makinenize iki yemek kaşığı ekleyin...

Elinizde klorlu ağartıcı yoksa veya kimyasalları atlamayı tercih ediyorsanız, çamaşırlarınızı beyazlatmanın bazı doğal yöntemler de dahil olmak üzere alternatif yolları vardır. Gelin bu yolların neler olduğuna birlikte bir bakalım.

Rengini kaybetmiş çamaşırları yeniden beyazlatıyor! Kar beyaz kıyafetler için makinenize iki yemek kaşığı ekleyin...

BEYAZ ÇAMAŞIRLAR NEDEN BEYAZLIĞINI KAYBEDER?

  • Özellikle her şeyi birlikte yıkarsanız, diğer kumaşlardan renk aktarımı
  • Kumaşta kalan deterjan ve yumuşatıcı kalıntısı
  • Nikotin veya hava kirliliği gibi çevresel nedenler
  • Yiyecek ve içeceklerden kaynaklanan vücut yağları ve lekeleri

Rengini kaybetmiş çamaşırları yeniden beyazlatıyor! Kar beyaz kıyafetler için makinenize iki yemek kaşığı ekleyin...

Beyaz giysilerinizi, çarşaflarınızı ve banyo havlularınızı parlatma zamanı geldiğinde, çoğumuz önce klorlu ya da oksijenli ağartıcıya yöneliriz.

Rengini kaybetmiş çamaşırları yeniden beyazlatıyor! Kar beyaz kıyafetler için makinenize iki yemek kaşığı ekleyin...

Ancak kumaşları beyazlatmanın başka yolları da var. Bu ağartıcı alternatiflerinin çoğu, pamuk veya keten gibi doğal lifler üzerinde en iyi sonucu verir ve solmayı önlemek için yalnızca baskı veya kontrast süslemesi olmayan beyaz giysiler üzerinde kullanılmalıdır.

Rengini kaybetmiş çamaşırları yeniden beyazlatıyor! Kar beyaz kıyafetler için makinenize iki yemek kaşığı ekleyin...

ÇAMAŞIR BEYAZLATMADA ÇOK ETKİLİ!

BEYAZ SİRKE

Bir galon sıcak suya bir bardak damıtılmış beyaz sirke ekleyin. Beyaz kumaşı karışıma daldırın ve gece boyunca ıslanmasına izin verin, ardından her zamanki gibi yıkayın.

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