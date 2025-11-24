Roza Galeri Roza Yaşam Saatlerce ütü yapmaya son! 5 dakikada kırışıklıklar yok oluyor! Kıyafetlerinizi bir daha kırıştırmayacak olan o yöntem…

Saatlerce ütü yapmaya son! 5 dakikada kırışıklıklar yok oluyor! Kıyafetlerinizi bir daha kırıştırmayacak olan o yöntem…

Ev işlerinin en zahmetli adımlarından biri de ütü yapmaktır. Saatlerinizi alan bu ev işi bazen işkence gibi gelse de ufak ancak etkili bir teknikle bu işi anında pratik hale getirebilirsiniz. İşte ütü sürenizi 5 dakikaya indirecek ve kıyafetlerinizi pürüzsüz yapacak olan o tüyo…

Giriş Tarihi: 24.11.2025 10:02
Birçok kişinin sevmediği ve uğraştırıcı bulduğu ütü yapmak, bazen saatler alıyor. Ne kadar ütülerseniz ütüleyin kırışıklığı bir türlü açılmayan gömlekler, pantolonlar, tişörtler adeta can sıkıcı bir hal alıyor.


Ancak küçük bir tüyo sayesinde 30 dakikanızı alan ütüleme işinizi 5 dakikaya düşürebilirsiniz. Uzmanlara göre ütü sırasında yapılan en büyük hatalardan biri kıyafetlerin kuru olmasından geçiyor.

Ütüleyeceğiniz kıyafetin kuru olması, zaman kaybetmenizi sağladığı kadar kıyafetlerin doğru ütülenmesini de engelliyor. Bunun için yapmanız gereken kıyafetlerinizi hafif nemliyken ütülemek olacaktır.

Bu sayede kumaş kolay açılacak ve ütü üzerinde 5 kat daha hızlı kayacaktır.

DERİN KIRIŞIKLIKLAR ANINDA ÇÖZÜLECEK!

Eğer kıyafetleriniz nemli değilse bir sprey şişesi ile mikro nemlendirme yapabilirsiniz.

İçerisine su doldurduğunuz sprey şişesi ile kuruyan kıyafetlerinizi hafifçe nemlendirmeniz, buharın kıyafetinize daha hızlı işlemesine yardımcı olacaktır.

Derin kırışıklıkların ise anında çözülmesini sağlayacak olan bu yöntem ile ütünüzü kıyafetleriniz üzerinde kolayca hareket ettirebileceksiniz.

BU ALTIN KURALI DA ATLAMAYIN!

Gömlek, tişört ve pantolonlar için ise altın kurul düzgün serme tekniğidir. Ütü yaparken en çok zaman alan durum, kıyafetin sürekli kayması ve katlanmasıdır.

Bunun için ise uzmanlar kıyafetinizi ütü masasının tam köşesine sabitlemenizi öneriyor.


BUHARIN GÜCÜNÜ DOĞRU KULLANMAYA ÖZEN GÖSTERİN

En önemli diğer teknis ise buhar gücünü doğru kullanmaktan geçiyor. Rastgele sıkmak yerine gömleğin yaka-omuz-göğüs bölgelerine, pantolonun bel, paça yönüne çizgisel olarak sıkın. Bu sayede kırışıklıklar hızlı bir şekilde çözülecektir.

DAHA KALICI HALE GETİRMEK İÇİN…

Giysilerinizi ütüledikten sonra 1 dakika kadar bir süre boyunca soğumaya bırakın. Böylece yaptığınız ütü daha kalıcı hale gelecektir.