Roza Galeri Roza Yaşam Saatlerce ütü yapmaya son! 5 dakikada kırışıklıklar yok oluyor! Kıyafetlerinizi bir daha kırıştırmayacak olan o yöntem…

Saatlerce ütü yapmaya son! 5 dakikada kırışıklıklar yok oluyor! Kıyafetlerinizi bir daha kırıştırmayacak olan o yöntem…

Ev işlerinin en zahmetli adımlarından biri de ütü yapmaktır. Saatlerinizi alan bu ev işi bazen işkence gibi gelse de ufak ancak etkili bir teknikle bu işi anında pratik hale getirebilirsiniz. İşte ütü sürenizi 5 dakikaya indirecek ve kıyafetlerinizi pürüzsüz yapacak olan o tüyo…