Roza
Galeri
Roza Yaşam
Safran diye bakın ne satıyorlar! Gerçek safranı anlamanın yolunu uzmanı açıkladı: "Eğer suda eriyorsa..."
Safran diye bakın ne satıyorlar! Gerçek safranı anlamanın yolunu uzmanı açıkladı: "Eğer suda eriyorsa..."
Dünyanın en pahalı baharatı olmasıyla bilinen safran, bazı üreticiler tarafından piyasaya sahte şekilde sunuluyor. Yemeklerin ve tatlıların en iyi eşlikçilerinden biri olan bu baharatın yerine, boyanmış mısır püskülü tüketiyor olabilirsiniz! Peki, gerçeğini nasıl anlayabileceğinizi biliyor musunuz? İşte uzmanından tüyolar...
Giriş Tarihi: 10.09.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 10:47