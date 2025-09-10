Safran diye bakın ne satıyorlar! Gerçek safranı anlamanın yolunu uzmanı açıkladı: "Eğer suda eriyorsa..."

Safranın gerçek olup olmadığını ayırt edebileceğimiz en büyük özelliklerden birisi, suya attığımız zaman kendisi erir ve rengini verip suda yok olur ancak mısır püskülünden yapılan sahte safran boyayı verir ancak eriyip yok olmaz. Gerçek olup olmadığı da bu şekilde ayırt edilebilir" dedi.