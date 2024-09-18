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Sararan beyaz çorapları kar gibi bembeyaz yapıyor! Yalnızca 15 dakikada…

Çoraplar ile bastığımız yerin temiz olmaması, ayakların terlemesi ve ayakkabının rengini çoraba aktarması gibi sebeplerden dolayı beyaz çoraplarınızda hoş olmayan lekeler meydana gelebilir. Bu lekelerin bazıları fazla inatçı olduğundan makineye atıldığında bile bazen temizlenmeyebilir. Ancak, beyaz çoraplarınızı kurtaracak ve inatçı lekeleri söküp atacak oldukça pratik bir yöntem bulunur. Peki, nedir bu yöntem. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 18.09.2024 09:55 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 09:55
Sararan beyaz çorapları kar gibi bembeyaz yapıyor! Yalnızca 15 dakikada…

Temizlenmesi adına çamaşır makinesinin içerisine yerleştirdiğiniz beyaz renkli çorapların temizlenmediğini gördüğünüzde hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ne kadar yıkanırsa yıkansın temiz görüntüsünün olmaması can sıkıcı bir durum olsa da evinizde bulunan malzemeler ile çoraplarınızı tekrar bembeyaz yapabilirsiniz.

Sararan beyaz çorapları kar gibi bembeyaz yapıyor! Yalnızca 15 dakikada…

ÇORAPLARI TEKRAR BEMBEYAZ YAPIYOR

Özellikle beyaz kumaşlarda meydana gelen ter lekelerinin çıkması oldukça zordur. Ek olarak bazı çamaşır suları terdeki amino asitlerle reaksiyona girerek lekeyi daha da kötü bir hale getirilir. Buna karşın kullanabileceğiniz etkili bir yöntem bulunuyor…

Sararan beyaz çorapları kar gibi bembeyaz yapıyor! Yalnızca 15 dakikada…

LİMON SUYU

Limon suyu, çoraplarda meydana gelen ter ve kir lekelerini çözebilen asit içerir.

Sararan beyaz çorapları kar gibi bembeyaz yapıyor! Yalnızca 15 dakikada…

Aynı zamanda antibakteriyel ve koku giderici olmasından dolayı kumaşın derinine işler ve lekeri çıkarır.

Sararan beyaz çorapları kar gibi bembeyaz yapıyor! Yalnızca 15 dakikada…

Bir kase içerisine limon suyu ve ılık su ekleyip içerisine temizlemek istediğiniz beyaz çoraplarını koyun. Çoraplarınızı bu şekilde yarım saat ve bir saat aralığında bekletin.

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