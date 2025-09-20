Roza
Şehir değiştirince depresyona girmişti! 'Paşa' kedinin tedavi yöntemi duyanları şoke etti: "Kuyruğunu ısırıp, tüylerini yoluyordu"
Bursa'da oturan Çiğdem Akkaya Yener, tekir cinsi kedisi 'Paşa' ile birlikte Sivas'ta yaşayan ailesinin yanına taşındı. Şehir değişikliği nedeniyle stres ve depresyona giren Paşa'ya insanların kullandığı antidepresan ilaçlarıyla tedavi uygulandı. Tedaviye olumlu yanıt veren Paşa, bir süre sonra sağlığına kavuştu.
Giriş Tarihi: 20.09.2025 11:06