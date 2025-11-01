Sezonun yeni modası dolaplarınızdaki çantalarda saklı! Bu modellerle tarzınıza tarz katın...

DANTEL MASA ÖRTÜSÜNDEN ELBİSE

Tüm yaz boyunca sosyal medya hesaplarında insanların eski dantelleri toplayıp bunları etek, elbise ya da bluzlarına detay olarak kullanmasına şahit olmuşsunuzdur eminim. Ya da sosyal medyada mücevherden saate, aksesuvardan giysiye kadar ikinci el satış yapan ne kadar çok hesap olduğunu fark etmişsinizdir. İnsanların artık kullanmadıkları moda parçalarını bundan 10 yıl önceye kadar çok daha kolay bir şekilde bir platform üzerinden sattığını, birçok insanın da yine bu platformlardan çok rahat bir şekilde alışveriş yaptığını görüyorsunuzdur. Bundan 10 yıl önce bir davet için tek gün giyeceğiniz bir kıyafeti kiralamak şaşkınlıkla karşılanıyordu. 'Başkasının kıyafeti'ni giymek garipti. Vintage ürünler için 'eski-püskü' deniliyordu.