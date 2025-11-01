Roza
Galeri
Roza Yaşam
Sezonun yeni modası dolaplarınızdaki çantalarda saklı! Bu modellerle tarzınıza tarz katın...
Sezonun yeni modası dolaplarınızdaki çantalarda saklı! Bu modellerle tarzınıza tarz katın...
Lüks markalar bu sonbahar-kış sezonunda eski koleksiyonlarındaki çantaları yeniden yorumlayıp piyasaya çıkardı. Vintage ve ikinci el sitelerinde belirli dönemlere ait çanta modelleri satış patlaması yaşadı. Yani bizler için de bu sezon dolaptaki çantaları yeniden ortaya çıkarma zamanı.
Giriş Tarihi: 01.11.2025 10:45