Sırt ağrılarından kurtulmak istiyordu… Midesinden çıkana doktorlar bile inanamadı: Meğer canlı canlı 8 tane…
Sırt ağrısı çeken birçok insan çareyi doktora gitmekte veya ilaç kullanmakta bulurken, Çin'in Zhejiang eyaletindeki Hangzhou'da yaşayan yaşlı bir kadın akılalmaz bir yönteme başvurdu. Ağrılarını dindirmeyi kurbağa yutmakta bulan 82 yaşındaki kadın hastanelik oldu.
Giriş Tarihi: 10.10.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 10:56