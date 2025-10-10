Roza Galeri Roza Yaşam Sırt ağrılarından kurtulmak istiyordu… Midesinden çıkana doktorlar bile inanamadı: Meğer canlı canlı 8 tane…

Sırt ağrılarından kurtulmak istiyordu… Midesinden çıkana doktorlar bile inanamadı: Meğer canlı canlı 8 tane…

Sırt ağrısı çeken birçok insan çareyi doktora gitmekte veya ilaç kullanmakta bulurken, Çin'in Zhejiang eyaletindeki Hangzhou'da yaşayan yaşlı bir kadın akılalmaz bir yönteme başvurdu. Ağrılarını dindirmeyi kurbağa yutmakta bulan 82 yaşındaki kadın hastanelik oldu.

Giriş Tarihi: 10.10.2025 10:50 Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 10:56
Sırt ağrılarından kurtulmak istiyordu… Midesinden çıkana doktorlar bile inanamadı: Meğer canlı canlı 8 tane…

Çin'in doğusundaki Hangzhou kentinde yaşamını sürdüren 82 yaşındaki bir kadın, sırt ağrılarına çare arıyordu.

Sırt ağrılarından kurtulmak istiyordu… Midesinden çıkana doktorlar bile inanamadı: Meğer canlı canlı 8 tane…

Yalnızca soyadı Zhang olarak paylaşılan yaşlı kadın, geleneksel bir halk inanışını takip ederek bel fıtığına iyi geleceğine inandığı sıra dışı bir yönteme başvurdu.

Sırt ağrılarından kurtulmak istiyordu… Midesinden çıkana doktorlar bile inanamadı: Meğer canlı canlı 8 tane…

Ailesinden, orta boy kurbağa yakalamalarını isteyen Zhang, akrabalarına onları ne içi kullanacağını açıklamadı.


Sırt ağrılarından kurtulmak istiyordu… Midesinden çıkana doktorlar bile inanamadı: Meğer canlı canlı 8 tane…

AĞRISINI DİNDİRSİN DİYE 8 ADET CANLI KURBAĞA YUTTU!

Şiddetli sırt ağrısı çeken kadın ilk gün üç kurbağa, ertesi gün ise beş kurbağa daha yuttu.

Sırt ağrılarından kurtulmak istiyordu… Midesinden çıkana doktorlar bile inanamadı: Meğer canlı canlı 8 tane…

İlk başta midesinde yalnızca hafif bir rahatsızlık hisseden kadın, ilerleyen vakitte şiddetli karın ağrısı yaşamaya başladı.

Sırt ağrılarından kurtulmak istiyordu… Midesinden çıkana doktorlar bile inanamadı: Meğer canlı canlı 8 tane…

Ağrısının şiddeti artık dayanılmayacak duruma gelen Zhang, ailesine 8 kurbağa yuttuğunu itiraf etti.

Sırt ağrılarından kurtulmak istiyordu… Midesinden çıkana doktorlar bile inanamadı: Meğer canlı canlı 8 tane…

Acile kaldırılan kadının sindirim sisteminde hasar oluştuğu ve vücudunda parazitik bir enfeksiyon geliştiği belirlendi.

Sırt ağrılarından kurtulmak istiyordu… Midesinden çıkana doktorlar bile inanamadı: Meğer canlı canlı 8 tane…

Doktorlar, Zhang'ın vücudunda parazitik enfeksiyonlar veya kan bozuklukları gibi bazı hastalıkların habercisi olan yüksek sayıda oksifil hücresi tespit ettiler.

Sırt ağrılarından kurtulmak istiyordu… Midesinden çıkana doktorlar bile inanamadı: Meğer canlı canlı 8 tane…

SİNDİRİM SİSTEMİ ALTÜST OLDU!

Hangzhou'daki hastanede görevli bir doktor, "Kurbağaların yutulması hastanın sindirim sistemine zarar verdi ve vücudunda çeşitli parazitlerin oluşmasına neden oldu" dedi.

Sırt ağrılarından kurtulmak istiyordu… Midesinden çıkana doktorlar bile inanamadı: Meğer canlı canlı 8 tane…

Zhang'ın canlı kurbağa ve yılan yiyen veya bunlarla temas eden kişilerde yaygın olarak görülen bir parazit olan "sparganum" ile enfekte olduğunu söyledi.

Sırt ağrılarından kurtulmak istiyordu… Midesinden çıkana doktorlar bile inanamadı: Meğer canlı canlı 8 tane…

TABURCU EDİLDİ

Bayan Zhang hastanede geçirdiği 2 haftalık tedavi sürecinin ardından tamamen iyileşerek taburcu edildi.

Sırt ağrılarından kurtulmak istiyordu… Midesinden çıkana doktorlar bile inanamadı: Meğer canlı canlı 8 tane…

Uzmanlar, halk arasında yaygın olan ancak bilimsel olarak desteklenmeyen bu tür uygulamaların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Sırt ağrılarından kurtulmak istiyordu… Midesinden çıkana doktorlar bile inanamadı: Meğer canlı canlı 8 tane…

Bu olay, geleneksel yöntemlerin bilimsel dayanak olmadan uygulanmasının ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.