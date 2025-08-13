Roza
Galeri
Roza Yaşam
Sivrisinekleri evinizin 1 km yakınına bile yaklaştırmıyor! Bu bitkiyi evinizin bir köşesine koyun! Bir daha böcek yüzü göstermiyor…
Sivrisinekleri evinizin 1 km yakınına bile yaklaştırmıyor! Bu bitkiyi evinizin bir köşesine koyun! Bir daha böcek yüzü göstermiyor…
Yaz aylarında hepimizin ortak sorunu haline gelen böcekler büyük sorunlara yol açabiliyor. Sineklerin vızıltısından, karıncaların mutfakta tur atmasından ya da güvelerin kıyafetlere dadanmasından kurtulmak ise oldukça basit. Kimyasal böcek ilaçlarına elveda deyip hem doğal hem de evlerinizi süsleyecek bir çözüme yönelebileceğinizi biliyor muydunuz? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 13.08.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 13.08.2025 10:28