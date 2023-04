EZGİ AKTAN (Müzisyen)

Bırakmasam İngilizce öğrenemeyecektim!

Lisedeydim, lise hazırlıkta. Sadece dil öğrendiğiniz, öğrencilerin 'light' bir yıl gibi kodladığı bir sene. Ama ben asla öyle kodlamamıştım. Çünkü İngilizceyi hakkıyla öğrenmeyi çok istiyordum. Gerçek adını söylemeyeyim, Osman olsun rumuzu sevdiğim o çocuğun. Osman bana bir gün kantinde çıkma teklif etmişti ve biz çıkmaya başlamıştık. Çıkmak dediğim de, okulda belli teneffüslerde bir araya gelip bahçede yan yana yürümek. Hem çok kısa, hem çok uzun geldiğini hatırlıyorum o teneffüslerin bana. Günler hızlanmıştı sanki, uyanıp okula gitmemle eve dönüp bir sonraki günü iple çekmeye başlamam arasında iki saniye var gibiydi. Ama bir yandan da odaklanamamaya başlamıştım başka hiçbir şeye. Ne bir ödev yapasım geliyordu, ne kitap okuyasım. Aşkın bazen zararlı gibi bir şey de olabileceğini o yaşlarda öğrenmiştim. 'Böyle giderse ben İngilizce öğrenemeyeceğim, derslerimden de geri kalacağım" diye düşünüp Osman'dan ayrılma kararı aldım. İlişkiciğimizin üçüncü haftası filandı, teneffüs buluşmalarımızın sonuncusuna her zamankinden donuk, kararlı ve soğuk bir halde gidip ayrılmak istediğimi söylemiştim. Osman'ın yemyeşil gözlerinin dolu dolu olduğunu hatırlıyorum. Sonra iki, üç akşam çok ağladım evdeki odamda. Kimseye çaktırmadan içimde iyileştirdim bir süre sonra bu minnoş aşkın yarasını. Sonra bu yaşıma kadar bir sürü terk ediş ve ediliş hikayem var çoğumuz gibi ama acısını en tatlı hatırladığım hikaye budur. Terk ediş ve ediliş nedenlerinizin az acılı ve tebessümlü olmasını dileyerek bitirmek isterim yazıyı. (Not: Ben İngilizceyi o sene öğrendim.)"



KAPTAN GÜRMAN (Oyuncu)

Terk etmeye de, terk edilmeye de eyvallah!

"Merhaba öncelikle aşk benim için çok geniş bir kavram aslında. Aşk evreni, insanı ve kendini anlama sanatıdır. Mesela bir elmanın kırmızısına bile aşık olabilirisiniz. Aşk acı vermez. Her terk ediş, terk ediliş aslında birçok kazanım ve öğretidir. Tabiii aşkı nasıl anladığınıza ve hissettiğinize bağlı. Herkeste farklılıkta gösterebilir. Hepimizin ruhunda başka yerlere açılan kapılar vardır. Söylenecek konuşacak daha çok şey var ama kısacası aşkın her şeyi güzel vesselam."