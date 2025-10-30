Sürekli daha fazlasını istemenin beynimizi felç ettiğini biliyor muydunuz? “Hedonik adaptasyon” tehlikesi

Minimalizm, çoğu zaman bir tasarım trendi olarak görülse de Bridger'e göre esas olarak psikolojik bir müdahale. Fazlalıklardan bilinçli şekilde uzaklaşmak, zihinsel ve duygusal kaynakları koruyor.

Daha az seçeneğe sahip olmak, irade gücünü koruyor, karar yorgunluğunu azaltıyor ve anlamlı hedeflere odaklanmayı kolaylaştırıyor. Minimalizm sayesinde beyin, yenilik arayışından kaynaklanan dopamin patlamaları yerine mevcut kaynaklardan daha derin bir tatmin deneyimleyebiliyor.