Sürekli daha fazlasını istemenin beynimizi felç ettiğini biliyor muydunuz? “Hedonik adaptasyon” tehlikesi
Hayatımızda daha fazlasını istemek, çoğu zaman mutluluğu getirmiyor. Psikolog Rebecca Bridger'in yazısına göre, insan beyni yeniliği ve kaynak biriktirmeyi arzulamaya programlı; ancak modern dünyada bu eğilim, tatminsizlik döngüsünü besliyor.
Giriş Tarihi: 30.10.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 12:38