Roza Galeri Roza Yaşam Tahta kaşıkları yıllardır yanlış temizliyormuşuz! Yalnızca yıkamak yetmiyor! Tek yapmanız gereken meğer…

Tahta kaşıkları yıllardır yanlış temizliyormuşuz! Yalnızca yıkamak yetmiyor! Tek yapmanız gereken meğer…

Mutfakta sıklıkla kullandığımız tahta kaşıkları yalnızca su ve bulaşık deterjanı ile yıkıyorsanız, yemeklerinize kendi ellerinizle bakteri ekliyor olabilirsiniz! Gözenekli yapıya sahip olan tahta kaşıklar, siz ne kadar deterjanla yıkarsanız yıkayın tam anlamıyla temizlenmez. Peki, bu mutfak eşyasını nasıl temiz tutabilirsiniz? İşte cevabı…

Giriş Tarihi: 10.08.2025 11:49 Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 11:56
Tahta kaşıkları yıllardır yanlış temizliyormuşuz! Yalnızca yıkamak yetmiyor! Tek yapmanız gereken meğer…

Göründüğünden daha fazla bakteri barındıran tahta kaşıklar, sağlıklı yemek hazırladığınızı düşündüğünüz günlerde yemeklerinize bakteri eklemenizi sağlıyor olabilir. Yapıları gereği yıkandıktan sonra bile bakteri tutabilen bu mutfak eşyasını nasıl temizleyeceğinizi düşünüp duruyorsanız, cevabı mutfağınızda saklı…

Tahta kaşıkları yıllardır yanlış temizliyormuşuz! Yalnızca yıkamak yetmiyor! Tek yapmanız gereken meğer…

SU VE DETERJAN YETERLİ DEĞİL!

Birçok kişi tahta kaşıkları bulaşık deterjanı ve suyla yıkamanın yeterli olduğunu düşünüyor. Ancak; özellikle çiğ et, tavuk veya yumurta ile temas eden kaşıklar bakterilerin hızla çoğalmasına neden olduğundan daha derin temizliğe ihtiyaç duyar.

Tahta kaşıkları yıllardır yanlış temizliyormuşuz! Yalnızca yıkamak yetmiyor! Tek yapmanız gereken meğer…

Mutfakların vazgeçilmez parçalarından biri olan tahta kaşıklar, yemeklerimize bakterilerin karışmasını önlemek için doğru şekilde temizlenmelidir.

Tahta kaşıkları yıllardır yanlış temizliyormuşuz! Yalnızca yıkamak yetmiyor! Tek yapmanız gereken meğer…

Ahşap gözenekli bir malzeme olduklarından dolayı, yıkandıktan sonra bile içinde yemek artıkları, yağ ve bakteri kalabilir. Bu, uzun vadede sağlığınız açısından olumsuz etkiler yaratabilir.

Tahta kaşıkları yıllardır yanlış temizliyormuşuz! Yalnızca yıkamak yetmiyor! Tek yapmanız gereken meğer…

SAKIN BULAŞIK MAKİNESİNDE YIKAMAYIN!

Uzmanlara göre tahta kaşıklarınızı bulaşık makinesinde yıkamak oldukça yanlış bir hareket olarak yorumlanıyor. Yüksek ısı ve uzun süreli su teması ahşabı çatlatacağı ve yüzeyini bozacağı için bulaşık makinesine atmak yerine elde yıkamak en güvenli yöntemdir.

Tahta kaşıkları yıllardır yanlış temizliyormuşuz! Yalnızca yıkamak yetmiyor! Tek yapmanız gereken meğer…

Yıkadıktan hemen sonra tahta kaşığı kurulamak, bakteri oluşumunu engelleyeceğinden, bu adım oldukça önemlidir.

Tahta kaşıkları yıllardır yanlış temizliyormuşuz! Yalnızca yıkamak yetmiyor! Tek yapmanız gereken meğer…

NASIL TEMİZLEMELİSİNİZ?

Derinlemesine temizlik için karbonat ve sirke ikilisi oldukça etkilidir. Kaşığı sıcak suyla duruladıktan sonra üzerine karbonat serpip güzelce ovalayın, ardından sirkeyle surulayıp tamamen kurumasını sağlayın.

Tahta kaşıkları yıllardır yanlış temizliyormuşuz! Yalnızca yıkamak yetmiyor! Tek yapmanız gereken meğer…

Alternatif olarak bir diğer yöntem ise limon suyu olacaktır. Limon suyu, tahta kaşıklarınız üzerinde dezenfektan etkisi gösterecek ve temizlenmesine yardımcı olacaktır.

Tahta kaşıkları yıllardır yanlış temizliyormuşuz! Yalnızca yıkamak yetmiyor! Tek yapmanız gereken meğer…

UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM İÇİN BAKIMINI İHMAL ETMEYİN

Tahta kaşıkların uzun süre sağlam kalması için düzenli bakım olmazsa olmazlardandır. Zaman zaman mineral yağ ile yüzeyini yağlamak, ahşabın zamanla kurumasını ve çatlamasını önler. Böylece kaşığınız hem hijyenik hem de uzun ömürlü olur.