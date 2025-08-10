Roza
Galeri
Roza Yaşam
Tahta kaşıkları yıllardır yanlış temizliyormuşuz! Yalnızca yıkamak yetmiyor! Tek yapmanız gereken meğer…
Tahta kaşıkları yıllardır yanlış temizliyormuşuz! Yalnızca yıkamak yetmiyor! Tek yapmanız gereken meğer…
Mutfakta sıklıkla kullandığımız tahta kaşıkları yalnızca su ve bulaşık deterjanı ile yıkıyorsanız, yemeklerinize kendi ellerinizle bakteri ekliyor olabilirsiniz! Gözenekli yapıya sahip olan tahta kaşıklar, siz ne kadar deterjanla yıkarsanız yıkayın tam anlamıyla temizlenmez. Peki, bu mutfak eşyasını nasıl temiz tutabilirsiniz? İşte cevabı…
Giriş Tarihi: 10.08.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 11:56