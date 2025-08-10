Tahta kaşıkları yıllardır yanlış temizliyormuşuz! Yalnızca yıkamak yetmiyor! Tek yapmanız gereken meğer…

SU VE DETERJAN YETERLİ DEĞİL!

Birçok kişi tahta kaşıkları bulaşık deterjanı ve suyla yıkamanın yeterli olduğunu düşünüyor. Ancak; özellikle çiğ et, tavuk veya yumurta ile temas eden kaşıklar bakterilerin hızla çoğalmasına neden olduğundan daha derin temizliğe ihtiyaç duyar.