Tam bir probiyotik deposu! Asırlardır saklanan yoğurt mayalamanın sırrı çözüldü: Yoğurdun taş gibi olmasını sağlıyor…

FIRINDA YOĞURT MAYALAMA YÖNTEMİ

Yoğurt yapmak için mayalı sütü, isteğe göre fırın kabına veya sıcağa dayanıklı bir kavanoza koyun.Fırınınızı 50 dereceye ayarlayın ve 5 dakika kadar ısınmaya bırakın. Sonra ağzı açık olan kapları fırına yerleştirin. 5-6 saat sütünüzü mayalanmaya bırakın