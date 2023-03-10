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Tam bir probiyotik deposu! Asırlardır saklanan yoğurt mayalamanın sırrı çözüldü: Yoğurdun taş gibi olmasını sağlıyor…
Tam bir probiyotik deposu! Asırlardır saklanan yoğurt mayalamanın sırrı çözüldü: Yoğurdun taş gibi olmasını sağlıyor…
Sağlıklı beslenme şekillerinden biri olan evde yoğurt mayalamak birçok ev hanımının tercihleri arasında yerini alıyor. Katkı maddesi olmayan bu ev yapımı doğal yoğurtlar, aynı zamanda yüksek oranda probiyotik içeriyor. Eğer hazır yoğurt tercih etmiyorsanız, bu mayalama yöntemini mutlaka deneyin! Uygulayacağınız bu mayalama formülü, yoğurdunuzu hem taş gibi yapıyor hem de sulanmasını engelliyor. İşte aşçıların uyguladığı mucizevi sır...
Giriş Tarihi: 10.03.2023 11:14
Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 11:17