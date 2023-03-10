Roza Galeri Roza Yaşam Tam bir probiyotik deposu! Asırlardır saklanan yoğurt mayalamanın sırrı çözüldü: Yoğurdun taş gibi olmasını sağlıyor…

Tam bir probiyotik deposu! Asırlardır saklanan yoğurt mayalamanın sırrı çözüldü: Yoğurdun taş gibi olmasını sağlıyor…

Sağlıklı beslenme şekillerinden biri olan evde yoğurt mayalamak birçok ev hanımının tercihleri arasında yerini alıyor. Katkı maddesi olmayan bu ev yapımı doğal yoğurtlar, aynı zamanda yüksek oranda probiyotik içeriyor. Eğer hazır yoğurt tercih etmiyorsanız, bu mayalama yöntemini mutlaka deneyin! Uygulayacağınız bu mayalama formülü, yoğurdunuzu hem taş gibi yapıyor hem de sulanmasını engelliyor. İşte aşçıların uyguladığı mucizevi sır...

Giriş Tarihi: 10.03.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 11:17
Tam bir probiyotik deposu! Asırlardır saklanan yoğurt mayalamanın sırrı çözüldü: Yoğurdun taş gibi olmasını sağlıyor…

Yoğurt sağlığa oldukça yararlı A, B ve E vitaminleri içermektedir. Kardiyovasküler hastalıklara karşı koruma sağlayan bu besin, gastrointestinal bozukluklara karşı da koruma sağlar. Öyleyse gelin birlikte sağlıklı ve lezzet deposu yoğurt mayalama yöntemlerine bir bakalım…

Tam bir probiyotik deposu! Asırlardır saklanan yoğurt mayalamanın sırrı çözüldü: Yoğurdun taş gibi olmasını sağlıyor…

FIRINDA YOĞURT MAYALAMA YÖNTEMİ

Yoğurt yapmak için mayalı sütü, isteğe göre fırın kabına veya sıcağa dayanıklı bir kavanoza koyun.Fırınınızı 50 dereceye ayarlayın ve 5 dakika kadar ısınmaya bırakın. Sonra ağzı açık olan kapları fırına yerleştirin. 5-6 saat sütünüzü mayalanmaya bırakın

Tam bir probiyotik deposu! Asırlardır saklanan yoğurt mayalamanın sırrı çözüldü: Yoğurdun taş gibi olmasını sağlıyor…

Mayaladığınız yoğurdun kapağını sıkıca kapatın. Hatta kapatmadan önce kapağın altını peçete ile sıkıştırarak kapağını kapatabilirsiniz. Böyleyce yoğurdun sulanmasının da önüne geçebilirsiniz. Son olarak buzdolabına yerleştirmeyin unutmayın!

Tam bir probiyotik deposu! Asırlardır saklanan yoğurt mayalamanın sırrı çözüldü: Yoğurdun taş gibi olmasını sağlıyor…

ÇÖMLEK KAPLARDA MAYALAMA YÖNTEMİ

Tencere veya büyük kaplar dışında, yoğurt mayalama işlemini çömlek kaplarda da yapabilirsiniz.

Tam bir probiyotik deposu! Asırlardır saklanan yoğurt mayalamanın sırrı çözüldü: Yoğurdun taş gibi olmasını sağlıyor…

Kaynayan süt biraz ılıdıktan sonra, yoğurt mayasını bir kapta süt ile karıştırma işlemi yaparak, çömlek tabağa bu karışımı aktarın.

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