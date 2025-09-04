Roza
Tane tane pilavın sırrı pişirme aşamasında değilmiş! Meğer tek yapmanız gereken öncesinde...
Türk mutfağının vazgeçilmez ve en sık tercih edilen yemeklerinden biri olan pirinç pilavının yapılışı, yemesi kadar kolay değildir. Tane tane ve inci gibi pilav elde etmek için yapım aşamasında belirli püf noktaları takip etmek ve dikkat etmek gerekir. Peki, yıllardır bilinenin aksine pilavı tane tane yapan adımın aslında pişirme sırasında değil de daha öncesinde başladığını biliyor muydunuz? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 04.09.2025 10:42