Tane tane pilavın sırrı pişirme aşamasında değilmiş! Meğer tek yapmanız gereken öncesinde...

Türk mutfağının vazgeçilmez ve en sık tercih edilen yemeklerinden biri olan pirinç pilavının yapılışı, yemesi kadar kolay değildir. Tane tane ve inci gibi pilav elde etmek için yapım aşamasında belirli püf noktaları takip etmek ve dikkat etmek gerekir. Peki, yıllardır bilinenin aksine pilavı tane tane yapan adımın aslında pişirme sırasında değil de daha öncesinde başladığını biliyor muydunuz? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 04.09.2025 10:42
Pilav yaparken pirinci önceden yıkar mısınız yoksa yıkamaz mısınız? Bu basit gibi görünen soru aslında Türklerin severek tükettiği yemeklerden biri olan pilavın tane tane ve tam kıvamında olmasını sağlayan en etkili adımlardan biri…

Pirinçte bulunan doğal nişasta pişirme sırasında suya karışarak lapa olmasına sebebiyet verebilir.

Bundan dolayı pirinci pişirmeden önce birkaç kez yıkamak, pirincin üzerinde bulunan nişastanın pirinçten ayrılmasına ve tanelerinin birbirine yapışmasını engeller.

Elbette yalnızca yıkamak değil aynı zamanda doğru şekilde süzme ve yeterli sürede dinlendirme de pilavın lezzetinde etkili rol oynar.

Yıkanan pirincin suyunu tamamen süzdürmek, tanelerinin pişerken ayrı kalmasını sağlar.

Böylece pilav hem hafif hem de iştah açıcı görünür.

PİRİNCİ NEDEN YIKAMALISINIZ?

Pirinci pişirmeden önce yıkamak; fazla nişastanın pirinçten uzaklaşmasına, daha parlak ve beyaz görünüm kazanmasına ve sindiriminin kolaylaşmasına yardımcı olur.

TANE TANE PİLAVIN SIRRI

Pirinci pişirmeden önce suyunun berrak hale geleceği ana kadar durulamak gerekir.

Yıkama sonrası pirinci 15-20 dakika ılık suda bekletmek, tanelerinin daha dengeli pişmesini ve ağızda dağılmasını sağlar.

Kavurma aşamasında tereyağı ve birkaç damla limon suyu eklemek ise pirincin lezzetli ve tane tane olmasında etkili rol oynar.