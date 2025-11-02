Roza
Tiftiklenen kabanlara son! Kumaşlarınızı anında tüylerden arındıran o taktik: Tek ihtiyacınız olan bir adet…
Soğuk havaların gelmesiyle yazın kaldırdığımız yünlü kazaklar ve şık ceketler yeniden dolaplarımızda yerini aldı. Ancak, kimi uzun zaman kapalı alanda kaldığından kimisi de evdeki evcil hayvanlardan dolayı tüyleniyor, tiftikleniyor ve pamuklanıyor. Peki, tüy toplama rulosuna bile ihtiyaç duymadan neredeyse her evde bulunan o malzeme ile bu sorunu kısa sürede ortadan kaldırabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte detaylar..
Giriş Tarihi: 02.11.2025 12:04