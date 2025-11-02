Roza Galeri Roza Yaşam Tiftiklenen kabanlara son! Kumaşlarınızı anında tüylerden arındıran o taktik: Tek ihtiyacınız olan bir adet…

Soğuk havaların gelmesiyle yazın kaldırdığımız yünlü kazaklar ve şık ceketler yeniden dolaplarımızda yerini aldı. Ancak, kimi uzun zaman kapalı alanda kaldığından kimisi de evdeki evcil hayvanlardan dolayı tüyleniyor, tiftikleniyor ve pamuklanıyor. Peki, tüy toplama rulosuna bile ihtiyaç duymadan neredeyse her evde bulunan o malzeme ile bu sorunu kısa sürede ortadan kaldırabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 02.11.2025 12:04
Tüy toplama ruloları ve kumaş tıraş makineleri elinizin altında olmadığında, uzmanların da onayladığı bu basit yöntem ile gardırobunuzdaki favori parçaları ilk günkü pürüzsüzlüğüne kavuşturabilirsiniz.

BULAŞIK TELİ İLE ANINDA KURTULUN

Özellikle yün, triko ve kaşe gibi tüylenmeye eğilimli kumaşlarda harika sonuçlar veren bu yöntem, kıyafetlerinizi ilk günkü gibi pürüzsüz hale getiriyor.

İşte bulaşık teliyle tüy temizleme yönteminin 3 basit adımı:

1-TELİ ISLATIP YUMUŞATIN

İlk adımda yeni veya temiz bir çelik bulaşık telini hafifçe ıslatın.

Teli ıslatmak, telin liflerini yumuşatarak kumaş yüzeyine zarar verme riskini en aza indirerek daha nazik bir sürtünme sağlıyor.

2-DAİRESEL HAREKETLERLE NAZİKÇE OVALAYIN

Islattığınız bulaşık telini, kıyafetin tüylenen bölgesine çok az baskı uygulayarak ve dairesel hareketlerle nazikçe sürün.

Telin yüzeyi, kumaşın üstünde biriken tiktikleri ve gevşemiş lifleri anında toplayarak tek bir yumak haline gelmesini sağlayacak ve kıyafetlerinizi temizleyecektir.

3-HASSAS KUMAŞLARA EKSTRA DİKKAT EDİN

Yünlü kazak, kaşkol veya şapka gibi hassas parçalarda bulaşık teli ile temizleme işlemini uygularken bastırmamaya özen gösterin.

Sadece tiftiklerin yüzeyden kolayca alınmasını sağlayacak şekilde, hafifçe hareket ettirin.

BUNLARA DİKKAT!

Bu yöntem, özellikle kalın ve dayanıklı yünlü kumaşlı için öneriliyor. İpek, saten gibi çok hassas veya baskılı ince kumaşlarda bu yöntemi denemeniz tavsiye edilmiyor.