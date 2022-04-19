TikTok'ta 3 milyondan fazla izlendi! Sağlığınız tehlikede mi? Meyvelerdeki etiketlerin sırrı...

BİLGİLERİ DOĞRULAYANLAR MEVCUT

Videoyu izleyenlerden kullanıcılardan bazıları bu olayın doğru olduğunu söyledi. Bir kullanıcı "Keşke bu videoyu 15 dakika önce izleseydim çünkü elmadan aldım ve tadı çok kötüydü." yorumunu yaptı. Manavda çalışan bir vatandaş da bilginin yüzde yüz doğru olduğunu söyledi. Başka bir kullanıcı bu bilginin çok sıradan ve herkes tarafından bilinen bir şey olduğunu düşündüğünü, bu kadar kişinin bilmemesine şaşırdığını dile getirdi.