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TikTok'ta 3 milyondan fazla izlendi! Sağlığınız tehlikede mi? Meyvelerdeki etiketlerin sırrı...
TikTok'ta 3 milyondan fazla izlendi! Sağlığınız tehlikede mi? Meyvelerdeki etiketlerin sırrı...
Meyvelerin üzerinde yer alan etiketler, çok dikkat edilmeyen, fakat içeriğinde büyük anlamlar barındıran önemli bir ayrıntı. Avustralya'dan bir TikTok kullanıcısı, bu etiketlerin ne anlama geldiğini belirten bir vide çekti ve milyonlarca kişinin gündemine oturdu. İşte o etiketler ve anlamları....-
Giriş Tarihi: 19.04.2022 16:28
Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 16:29