Roza Galeri Roza Yaşam TikTok'ta 3 milyondan fazla izlendi! Sağlığınız tehlikede mi? Meyvelerdeki etiketlerin sırrı...

TikTok'ta 3 milyondan fazla izlendi! Sağlığınız tehlikede mi? Meyvelerdeki etiketlerin sırrı...

Meyvelerin üzerinde yer alan etiketler, çok dikkat edilmeyen, fakat içeriğinde büyük anlamlar barındıran önemli bir ayrıntı. Avustralya'dan bir TikTok kullanıcısı, bu etiketlerin ne anlama geldiğini belirten bir vide çekti ve milyonlarca kişinin gündemine oturdu. İşte o etiketler ve anlamları....-

Giriş Tarihi: 19.04.2022 16:28 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 16:29
TikTok’ta 3 milyondan fazla izlendi! Sağlığınız tehlikede mi? Meyvelerdeki etiketlerin sırrı...

TikTok'ta 3 milyondan fazla izlendi! Sağlığınız tehlikede mi? Meyvelerdeki etiketlerin sırrı...

MEYVELER ÜZERİNDEKİ BÜYÜK SIR

Avustralya'da bir markette çalışan Joshua Bollum, meyvelerin üzerinde yer alan etiketlerin aslında bir anlamı olduğunu anlattığı Tiktok videosuyla meşhur oldu. 3 milyondan fazla izlenen video ile birlikte birçok insan artık meyvelerin üzerindeki etiketleri direkt olarak çıkartmıyor. Joshua Bollum, "Eminim birçoğunuz meyve alırken üzerinde etiketler görüyorsunuz. Aslında bu etiketler meyvenin nasıl geliştiğini gösteriyor." sözlerini sarf etti.

TikTok’ta 3 milyondan fazla izlendi! Sağlığınız tehlikede mi? Meyvelerdeki etiketlerin sırrı...

TikTok'ta 3 milyondan fazla izlendi! Sağlığınız tehlikede mi? Meyvelerdeki etiketlerin sırrı...

ORGANİK OLUP OLMADIĞI ETİKETİNDEN ANLAŞILIYOR

İnsanların birçoğu yedikleri ürünlerin gıda ilaçlı yetiştirilmesinden ya da GDO'lu olmasından korkuyor. Meyvelerin üzerindeki etiketse bu gerçeği bilmeniz için biçilmiş kaftan. Joshua Bollum'a göre etiketler meyvenin nasıl yetiştirildiğini gösteriyor.

TikTok’ta 3 milyondan fazla izlendi! Sağlığınız tehlikede mi? Meyvelerdeki etiketlerin sırrı...

TikTok'ta 3 milyondan fazla izlendi! Sağlığınız tehlikede mi? Meyvelerdeki etiketlerin sırrı...

Videoda meyvenin etiketine yakın plan yapan Bollum, bir limon ile Pink Lady markalı bir elmayı gösteriyor. Ürünlerden bir tanesinin kodu 5030 iken, diğerinin 4012'dir. 4 haneli başlayan meyveler gıda ilacıyla üretilirken, 5 haneli meyvelerin GDO'lu ürün olduğuna dikkat çekiyor.

TikTok’ta 3 milyondan fazla izlendi! Sağlığınız tehlikede mi? Meyvelerdeki etiketlerin sırrı...

TikTok'ta 3 milyondan fazla izlendi! Sağlığınız tehlikede mi? Meyvelerdeki etiketlerin sırrı...

9 sayısıyla başlayan 5 haneli sayılarsa organik meyveleri temsil etmekte. Bunu duyan vatandaşlar da 9 rakamıyla başlayan 5 haneli etikete sahip meyveleri aramaya başladı. Bu etikete sahip meyvelerin daha pahalı olduğunu belirtmek gerek.

TikTok’ta 3 milyondan fazla izlendi! Sağlığınız tehlikede mi? Meyvelerdeki etiketlerin sırrı...

TikTok'ta 3 milyondan fazla izlendi! Sağlığınız tehlikede mi? Meyvelerdeki etiketlerin sırrı...

BİLGİLERİ DOĞRULAYANLAR MEVCUT

Videoyu izleyenlerden kullanıcılardan bazıları bu olayın doğru olduğunu söyledi. Bir kullanıcı "Keşke bu videoyu 15 dakika önce izleseydim çünkü elmadan aldım ve tadı çok kötüydü." yorumunu yaptı. Manavda çalışan bir vatandaş da bilginin yüzde yüz doğru olduğunu söyledi. Başka bir kullanıcı bu bilginin çok sıradan ve herkes tarafından bilinen bir şey olduğunu düşündüğünü, bu kadar kişinin bilmemesine şaşırdığını dile getirdi.

SON DAKİKA SON DAKİKA