Travmalarıyla yüzleşen Türk toplumu iç huzuruna kavuşuyor!
Vaktiyle Türkiye'de, ağır psikiyatrik hastalıklar dışında ruh sağlığı uzmanlarına gitmekle ilgili bir önyargı vardı. Uzmanlara 'deli doktoru' diyen, yardım alana da '46'lık yaftası yapıştıran çoktu. Hastaneden çok 'sinir harbi' alanı olan eski SSK hastanelerinde pek çok hizmetle birlikte ruh sağlığı uzmanı bulmak da zordu... Son 10 yılda psikoloğa, psikiyatra; hayatın küçük sıkıntılarında bile görünmek diş hekimine gitmek kadar doğallaştı. Ve bu sayede insanlar yıllardır içlerinde taşıdıkları ruh yaralarıyla, yani travmalarıyla yüzleştiler.
Giriş Tarihi: 05.02.2023 15:05
Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 15:29