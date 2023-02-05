Travmalarıyla yüzleşen Türk toplumu iç huzuruna kavuşuyor!

Psikoloji bilimi bugün çok popüler. Pek çok insan yaşadığı büyük, küçük pek çok süreç için bir uzmana gidiyor. Hal böyle olunca, yıllardır 'iç yaralarıyla' gezen insanlar travmalarıyla yüzleşiyor. Kendilerini yakından tanıyor. Bu durumun en büyük tanıkları da ruh sağlığı uzmanları... İnsanımızın bugüne kadar içinde taşıdığı dertleri, sorunları, travmaları yakından gözlemliyorlar. Çoğu dertler birbirine benzese de bazısı her insanın biricikliği gibi eşsiz tabii ki...

Bir de tüm toplumu ilgilendiren sosyal travmalarımız var. Yaşanan terör olayları, darbeler, darbe girişimleri, depremler ve diğer doğal afetler.depremler ve diğer doğal afetler. Ama işin güzel tarafı, Türk toplumu kendini keşfettikçe, ruh sağlığına önem verdikçe travmalarından kurtuluyor. Ruh sağlığı uzmanları, insanımızın ve toplumumuzun kendisiyle yüzleşip geçmiş travmalarımızdan kurtulmaya başladığını söylüyor.

