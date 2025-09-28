Türk kardeşlerimizle yine omuz omuzayız... 180 yıl sonra Osmanlı vefası

ŞİMDİ YARDIM SIRASI BİZDE

İrlanda halkı, Müslüman Türkler tarafından Hristiyan bir topluma yani kendilerine yapılan cömert yardımı hiçbir zaman unutmadı. Şimdilerde İsrail'in Gazze ablukasını kırmak için büyük bir filo denizde seyir halinde. 44 ülkeden aktivistleri taşıyan 52 teknelik Küresel Sumud Filosu, Gazze Şeridi'ne birkaç gün uzaklıkta. Bu haberi hazırladığımızda Cuma günüydü ve henüz İsrail'in özgürlük filosuna yönelik bir saldırısı olmamıştı. Ancak İsrail daha önce yaptığı gibi Sumud Filosu'na da müdahale edeceğini söylüyor. Gemilerde çok sayıda İrlandalı aktivist bulunuyor. İrlandalı insan hakları savunucuları filodaki Türk aktivistlerle sık sık videolar çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. "Osmanlı'nın Büyük Kıtlık'ta yanımızda durduğu gibi şimdi biz de Türk kardeşlerimizle yeniden omuz omuzayız ve bu kez Filistin'in özgürlüğü için mücadele ediyoruz" diyorlar. TRHaber isimli sosyal medya hesabına konuşan ve filodaki yolculardan olan İrlandalı komedyen Tad Hickey, "1847' İrlanda'daki kıtlık aslında insan eliyle yapılmış bir açlıktı. İngilizler halkı ölüme terk etmişti, bugün Gazze'de olana benziyordu. Osmanlı bize yardım etmişti, şimdi sıra bizde" dedi.



FİLİSTİN VE İRLANDA'NIN TEZLERİ AYNI

"İşgal, kolonizasyon, sömürü, etnik temizlik, özgürlük, kendi dinini yaşamak", dünya bizi yalnız bıraktı..." Bu söylemleri bugün Filistin halkı için kullanıyoruz. İrlandalılar da Büyük Kıtlık öncesi ve sonrasında İngiliz İmparatorluğu'na karşı aynı terimlere sığınarak haklarını aramışlardı. İşte bu yüzden İrlanda halkı, Filistinlilerin haklı mücadelesini sadece insani bir dayanışma olarak değil, aynı zamanda bir özgürlük mücadelesi olarak görüyorlar.