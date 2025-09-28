Türk kardeşlerimizle yine omuz omuzayız... 180 yıl sonra Osmanlı vefası
1845 - 1852 yıllarında bir milyondan fazla kişinin kıtlıktan öldüğü İrlanda, şimdilerde her platformda Filistinlilerin en sıkı savunucularından oluyor. İrlandalılar o dönem kendilerine yiyecek ve para gönderen Osmanlı'yı da unutmuyor Ataları kıtlıkla ve İngiltere'nin baskılarıyla mücadele eden İrlandalılar, günümüzde Türklerle omuz omuza vererek İsrail'in soykırımını durdurmak için Gazze'ye doğru yol alıyorlar.
