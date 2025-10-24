Roza
Türkiye Ali Atilla bebeği konuşuyor! Kilosu ile doktorları bile hayrete düşürdü: Tam olarak...
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 37'nci haftasında sezaryenle dünyaya gelen bebek, 2024-2025 taramalarında Türkiye'nin en uzun ve en kilolu bebeği olarak kayıtlara geçti. 'Ali Atilla' adı verilen bebeğin ağırlığı 6 kilo 150 gram, boyu ise 59 santim olarak ölçüldü.
Giriş Tarihi: 24.10.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 14:02