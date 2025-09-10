Türkiye listeleri yine alt üst etti! "Dünyanın En İyi 100 Turtası" açıklandı: Birinci bakın hangi ilimizin lezzetinden çıktı...

Çarşamba pidesi yumuşak ve sert pide sevmeyip kıvamında pide sevenlere hitap ediyor. Hafif çıtır ve yumuşak olması iki tarafın da isteğini karşılıyor. Çarşamba pidesi; malzemesi, pişim aşaması, hamuru ve lezzeti ile herkes tarafından beğenilerek tüketiliyor.