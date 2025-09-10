Roza
Türkiye listeleri yine alt üst etti! "Dünyanın En İyi 100 Turtası" açıklandı: Birinci bakın hangi ilimizin lezzetinden çıktı...
Dünya çapında en çok takipçiye sahip gastronomi platformu olan TasteAtlas, 2025 yılında "Dünyanın En İyi 100 Turtası"'nı listeledi. Dünyanın farklı bölgelerinden kullanıcıların oylayarak belirlediği bu listede Türkiye sıralamayı alt üst etti! İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 10.09.2025 08:37
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 09:08