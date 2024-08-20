Tuvalette biriken kireci dakikalar içerisinde eritiyor! Bir daha oluşmasını engelleyen o yöntem...

Kireç, kalsiyum karbonat olarak da bilinir, sert suyun buharlaştığı yüzeylerde oluşan yaygın bir mineral tortusudur. Evinizde sert su kaynağı varsa tuvaletinizde kireç sorunuyla karşılaşabilirsiniz. KİREÇ NEDEN OLUŞUR? Mineral içeriği yüksek olan su buharlaştığında, zamanla klozet kapağı ve klozet gibi armatürünüzün belirli bölgelerinde biriken mineral birikintileri bırakır. Tuvaletlerde kireç, klozetin yüzeyine inatçı bir şekilde yapışan tebeşirimsi kahverengi, sarı ve genellikle gri renkte bir kalıntı olarak ortaya çıkar ve temizlenmesini zorlaştırır. Çoğu kişi kireç lekelerini temizlese bile aynı lekelerin kısa sürede tekrar geri döndüğünden şikayet ediyor. Ancak bu durum karşısında kullanabileceğiniz doğal ve etkili bir karışım bulunuyor. ÇAMAŞIR SUYU KULLANMAMALISINIZ Temizlik uzmanları, 'Çamaşır suyu kullanırsanız, bu sadece rengi ağartır, ancak kireci temizlemez, bu nedenle renk birkaç gün sonra geri gelir' diye uyarıda bulunuyor. Çamaşır suyu yerine doğal bir çözüm olarak sitrik asit öneriyorlar. Ancak kullanabileceğiniz en etkili çözüm şöyle; KİRECİ ARINDIRAN DOĞAL KARIŞIM Malzemeler: 1 su bardağı beyaz sirke 1 yemek kaşığı karbonat Yarım limonun suyu Hazırlık ve Uygulama: Önce klozete 1 su bardağı beyaz sirkeyi dökün. Sirke, kireç lekelerini yumuşatır ve dezenfekte eder. Yaklaşık 15-20 dakika bekletin. Bekleme süresi dolduktan sonra, 1 yemek kaşığı karbonatı klozete serpin. Ardından üzerine yarım limonun suyunu sıkın. Bu karışım köpürecek ve kireç lekelerinin çözülmesine yardımcı olacaktır. Karışımı uyguladıktan sonra klozet fırçasıyla lekeleri iyice fırçalayın. Fırçalama işlemi sırasında karışımın etkisini arttırmak için fırçayı tüm yüzeylere ulaştırmaya çalışın. Fırçalama işlemi bittikten sonra sifonu çekerek klozeti durulayın. Bu yöntemi haftada bir uygulayarak klozetinizin kireç lekelerinden arınmasını sağlayabilirsiniz.