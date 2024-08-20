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Tuvalette biriken kireci dakikalar içerisinde eritiyor! Bir daha oluşmasını engelleyen o yöntem...

Sert suyun bulunduğu alanlarda tuvalette kireçle karşılaşmak oldukça yaygındır. Ancak sonsuza kadar bu sorundan kurtulmanızı sağlayacak bir yöntem bulunuyor. İşte kireci adeta eriten o yöntem…

Giriş Tarihi: 20.08.2024 12:58 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 14:05
Tuvalette biriken kireci dakikalar içerisinde eritiyor! Bir daha oluşmasını engelleyen o yöntem...

Kireç, kalsiyum karbonat olarak da bilinir, sert suyun buharlaştığı yüzeylerde oluşan yaygın bir mineral tortusudur.

Tuvalette biriken kireci dakikalar içerisinde eritiyor! Bir daha oluşmasını engelleyen o yöntem...

Evinizde sert su kaynağı varsa tuvaletinizde kireç sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

Tuvalette biriken kireci dakikalar içerisinde eritiyor! Bir daha oluşmasını engelleyen o yöntem...

KİREÇ NEDEN OLUŞUR?

Mineral içeriği yüksek olan su buharlaştığında, zamanla klozet kapağı ve klozet gibi armatürünüzün belirli bölgelerinde biriken mineral birikintileri bırakır.

Tuvalette biriken kireci dakikalar içerisinde eritiyor! Bir daha oluşmasını engelleyen o yöntem...

Tuvaletlerde kireç, klozetin yüzeyine inatçı bir şekilde yapışan tebeşirimsi kahverengi, sarı ve genellikle gri renkte bir kalıntı olarak ortaya çıkar ve temizlenmesini zorlaştırır.

Tuvalette biriken kireci dakikalar içerisinde eritiyor! Bir daha oluşmasını engelleyen o yöntem...

Çoğu kişi kireç lekelerini temizlese bile aynı lekelerin kısa sürede tekrar geri döndüğünden şikayet ediyor. Ancak bu durum karşısında kullanabileceğiniz doğal ve etkili bir karışım bulunuyor.

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